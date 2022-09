Maria De Filippi, il dolore l’ha distrutta: purtroppo se n’è andato troppo in fretta

Il 23 settembre si sono svolti i funerali dell’ex tronista di Uomini e Donne: la sua vita tragicamente spenta all’età di 35 anni. La cerimonia si è svolta a Strà nel Comune di Colognola ai Colli, provincia di Verona, città natale della vittima. Anche Maria De Filippi, conduttrice del programma, ha fatto il suo omaggio al ragazzo.

La notizia di Manuel Vallicella ha sconvolto tutti i suoi fan e il pubblico di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da anni da Maria De Filippi. Nulla sarà come prima soprattutto perché il programma ha dovuto dare il definitivo addio all’ex tronista. Ai funerali tutti i suoi parenti si sono riuniti per dare l’ultimo saluto al ragazzo: oltre a loro, si legge in un quotidiano, anche l’omaggio del dating show di canale 5 in cui ha partecipato come corteggiatore e poi come tronista. Un grande mazzo di fiori bianchi con le margherite e la scritta Uomini e Donne , messo dai suoi cari vicino l’altare. Oltre a quello l’omaggio della conduttrice Maria De Filippi, chiaramente scossa dalla notizia, che però non ha assistito ai funerali per lasciare un pò di privacy alla famiglia.

I nipoti del ragazzo l’hanno ricordato in questo modo: “Un gigante buono, uno zio amorevole, gentile e fragile e vulnerabile”.

Manuel Vallicella, l’omaggio di Maria De Filippi al suo funerale

Sul sagrato della Chiesa, la famiglia Vallicella ha dato l’ultimo saluto all’ex tronista di Uomini e Donne sulle note della canzone Lettera a G di Ligabue. Oltre a loro, erano presente al funerale del ragazzo di 35 anni: Sonia Lorenzini, Claudio Sona, Valentina Vignali e Amedeo Venza, il quale ha ripreso il momento toccante.

Oltre ai tanti fiori posti davanti lo studio in cui Manuel lavorava, anche quelli di Canale 5 e un mazzo di fiori bianchi da parte della sua ex conduttrice, Maria De Filippi: la frontman del programma Uomini e Donne ha voluto omaggiare così il trentacinquenne e la sua famiglia. Da quello che sappiamo, non ha partecipato al funerale forse per pudicizia nei riguardi dei famigliari, evitando di allertare la stampa e di fare pubblicità.

Un nobile gesto da parte della conduttrice, che tramite il suo mazzo di fiori ha voluto far sapere alla famiglia Vallicella il suo cordoglio per Manuel, un ragazzo promettente e capace spentosi troppo giovane.