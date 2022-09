Tu si que vales, Giulia Stabile confessa com’è veramente Belen: “E’ davvero molto…”

La ballerina Giulia Stabile ha raccontato del sua rapporto con la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Negli ultimi tempi Giulia Stabile è diventata molto popolare, soprattutto tra i giovanissimi. Questa fama nasce dopo aver partecipato ad Amici: qui si è fatta subito notare non solo per il suo carattere allegro, ma anche per il suo talento nella danza. Questo talento l’ha portata anche a vincere la ventesima edizione del programma.

Grazie al talent show di Maria De Filippi non ha trovato solo un lavoro e popolarità, ma anche l’amore. Proprio all’interno della scuola ha conosciuto il cantante Sangiovanni e tra i due è stato subito colpo di fulmine. Lui si è piazzato al secondo posto e in breve tempo è diventato famosissimo. L’anno scorso ha partecipato anche a Sanremo, dove si è classificato quinto. Come sappiamo tutti, l’edizione è stata vinta da Blanco e Mahmood.

Dopo Amici, la ballerina nel 2021 ha iniziato a lavorare anche a Tu sì que vales insieme a Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma come si è trovata a collaborare con la showgirl argentina? La giovane ha raccontato tutto in un’intervista.

Giulia Stabile e Belen Rodriguez, i loro rapporti durante Tu sì que vales

Nel 2021 Giulia Stabile ha iniziato a condividere il palco di Tu sì que vales insieme a Belen Rodriguez, che invece già conduceva la trasmissione da tempo. Circa un anno fa la ballerina si è lasciata andare a un’intervista dove ha raccontato come si è trovata a lavorare con una grande star come la collega.

Ha spiegato di essersi trovata benissimo e di avere instaurato subito un buon rapporto. Lei all’epoca era la new entry del programma e ha spiegato che i conduttori l’hanno accolta molto bene. Con la modella argentina, inoltre, ha stretto una bella amicizia, nonostante la differenza di età. La vincitrice di Amici ci ha anche scherzato su: “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria“.

In seguito ha aggiunto: “A parte gli scherzi, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono“. Riguardo agli altri giudici ha commentato: “Martin e Alessio mi facevano paura. Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori”. Insomma, la ballerina si è ambientata molto bene nel programma e infatti ha continuato a condurlo anche l’edizione successiva.