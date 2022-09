Rudy Zerbi, abbandonato quando era solo un bimbo: chi è il vero e famoso padre

Sapevate che il conduttore Rudy Zerbi ha un padre segreto molto famoso? Ecco di chi si tratta.

Certamente oggi Rudy Zerbi è uno dei personaggi televisivi più noti della televisione italiana. Dopo tanti anni lavorando dietro le quinte come critico musicale, negli ultimi anni si è spostato anche davanti alle telecamera, conquistando immediatamente il pubblico con il suo modo di fare sincero e spontaneo. Sapevate, però, che nasconde una storia familiare un po’ complicata? Ha scoperto chi è il suo vero padre solo quando aveva trent’anni.

Il conduttore è nato a Lodi, ma ha vissuto prevalentemente in Liguria. Fin da giovanissimo ha capito che il suo futuro sarebbe stato nella musica. Ha iniziato, quindi, a lavorare come dj in importanti locali liguri, fino a sbarcare in radio. In seguito, è diventato un produttore discografico, riscuotendo molto successo.

Negli ultimi anni è arrivato anche in televisione, prestandosi soprattutto come giudice in programmi come Tu sì que vales e Amici. Oltre che per la sua vita lavorativa, inoltre, è noto anche per quella privata. Ha spiegato, infatti, di avere avuto “tre padri”.

Rudy Zerbi, suo padre è un conduttore famoso

Tempo fa, Rudy Zerbi si è lasciato andare a un’intervista a Verissimo, dove ha raccontato della sua vita familiare. A Silvia Toffanin ha spiegato di essere cresciuto insieme alla madre e, per i primi tempi, dal suo compagno Stefano Zerbi, che gli ha dato appunto il cognome. In seguito la mamma si è risposata con Diego Ciana, che lui considera il suo vero padre.

Quando aveva circa trent’anni, tuttavia, ha scoperto la verità. La madre, che era malata di tumore ma per fortuna è guarita, gli ha confessato che da giovane aveva avuto una storia con lo showman Davide Mengacci, che però non volle riconoscere il bambino e poi li abbandonò.

Rudy Zerbi, quindi, ha raccontato di questo rapporto con il padre biologico. “Ho passato momenti di grande rabbia ma ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. I figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio“.

Oggi anche il critico musicale è diventato papà. Ha quattro figli, nati da tre compagne diverse: Tommaso e Luca con Simona, Edoardo con Carlotta Miti e Leo con Maria Soledad Temporini.