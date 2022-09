Elisa Isoardi e il terrificante tumore scoperto in diretta: “Sono dovuta stare zitta per…”

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha scoperto tempo fa di avere una brutta malattia che l’ha colpita alle corde vocali: ecco di cosa si tratta e come sta oggi

La bella Elisa Isoardi è una delle conduttrici di nuova generazione che più ha colpito e conquistato il pubblico italiano. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane e da allora la sua carriera è andata avanti con grande successo.

Dopo aver studiato teatro, si è trasferita a Milano in cerca di fortuna, decisa a lavorare nel mondo della tv. Qui ha lavorato per un po’ come modella e alla fine ha iniziato a farsi notare anche nelle vesti di presentatrice televisiva. Ha lavorato con personaggi importantissimi del mondo dello spettacolo, tra cui l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, scomparso per una malattia nel 2018. In quest’occasione si mostrò terribilmente affranta per la perdita e durante un’intervista a Verissimo rilasciò questa dichiarazione: “Il primo messaggio per augurarmi ‘in bocca al lupo’ per l’inizio di un nuovo programma l’ho sempre ricevuto da lui. Mi mancano i consigli che era sempre pronto a dare […] Fabrizio Frizzi era un uomo incredibile. Lo chiamo uomo, persona, non riesco a chiamarlo collega“.

La presentatrice ha dimostrato il proprio grande talento conducendo programmi di successo, soprattutto per il palinsesto Rai. Ha condotto Linea Verde e per alcuni anni anche La prova del cuoco, show di cucina tradizionalmente assegnato ad Antonella Clerici, che lo rese una delle trasmissioni più seguite in Italia. Nel 2020 il programma è stato cancellato e poi sostituito con E’ sempre mezzogiorno.

Il racconto inaspettato

Si potrebbe pensare che la showgirl abbia una vita perfetta, ma non è sempre stato così. Diverso tempo fa, infatti, ha rivelato, durante la messa in onda di una puntata di Uno Mattina, di essere stata colpita da un brutto tumore. Durante quell’episodio, infatti, era presente in studio un medico che stava parlando di possibili malattie alle corde vocali.

Elisa Isoardi ne ha quindi approfittato per raccontare la sua esperienza. “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali“. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio e adesso sta bene. Dopo parecchi anni lontana dalla tv è anche ritornata in Rai, conducendo un programma tutto suo.