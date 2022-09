Gf Vip 7, neanche pochi giorni e la gieffina rivela tutto: “Ho fatto l’amore con uno dei ragazzi”

Il Grande Fratello Vip è cominciato da pochissimo, ma una concorrente ha già fatto una rivelazione sconvolgente.

Da pochi giorni è cominciata la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico non vedeva l’ora di conoscere il cast che è stato attentamente selezionato dalla redazione e per ora sembra che le aspettative siano state soddisfatte. Il cast, infatti, è molto eterogeneo e comprende personaggi famosi provenienti da diversi ambiti.

Anche per questa edizione il timone è stato affidato ad Alfonso Signorini, che conduce lo show già da alcuni anni. Le primissime stagioni, invece, hanno visto alla conduzione la collega Ilary Blasi, che in questi mesi è al centro del gossip per la fine del suo matrimonio.

I gieffini hanno iniziato ad abitare nella casa più spiata d’Italia solo da alcuni giorni, ma ci sono già stati i primi drammi. Solo pochi giorni fa, per esempio, l’ex concorrente di Uomini e donne Luca Salatino ha avuto il primo crollo di nostalgia.

Tra i vip quest’anno c’è anche Elenoire Ferruzzi, che negli ultimi tempi è diventata una star dei social, soprattutto grazie a Tik Tok. Solo pochi giorni fa la webstar ha rilasciato una dichiarazione sul suo passato.

Grande Fratello Vip, la rivelazione di Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi è diventata famosa negli ultimi tempi grazie alla sua presenza costante sui social. Alcuni mesi fa i fan si erano preoccupati quando era sparita per un po’ a causa di alcuni problemi di salute dopo aver contratto il covid in forma aggressiva. Per fortuna quel periodo è passato e ora sta bene.

Siamo abituati a vederla sempre con il sorriso, ma la sua vita non è sempre stata semplice, anzi. Fin da piccola aveva realizzato di essere nata nel corpo sbagliato e di essere una donna. Durante un’intervista a Chi ha spiegato che neanche i suoi insegnanti la capivano. I genitori sono sempre stati comprensivi e amorevoli, ma purtroppo ha sofferto di bullismo.

La notizia sconvolgente è che, una volta adulta, a distanza di tanti anni, ha anche avuto dei rapporti sessuali con quegli stessi bulli che l’avevano fatta soffrire, senza che la riconoscessero. “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore. Non mi aveva riconosciuta: del resto io sono cambiata molto! Tanto che, quando gli rivelai la mia identità, rimase a bocca aperta“. In seguito l’uomo si è scusato per il passato: una vera rivincita per lei.