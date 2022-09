Per poter riuscire a sostituire le uova all’interno di una dieta esistono tantissime possibilità: ecco le varie alternative per chiunque segua una dieta vegana e per le diverse ricette.

Per quanto riguarda la dieta, uno degli alimenti più importanti è rappresentato sicuramente dalle uova, in quanto queste ultime sono ricchissime di vitamine, di sali minerali e di proteine che rivestono una rilevanza primaria per la salute e per il benessere del nostro organismo.

Per diverse ricette, in ambito culinario, le uova costituiscono dunque uno degli ingredienti più presenti e maggiormente utilizzati. Spesso, però, diverse persone possono trovarsi costrette a eliminarle dalla propria alimentazione per seguire ad esempio una dieta vegana o per motivi meramente etici.

Per questo motivo, in tanti cercano ormai di documentarsi sui possibili modi per poter sostituire le uova all’interno di una dieta, e un’ottima notizia consiste nel fatto che le alternative a questo alimento così importante, per quanto riguarda l’alimentazione vegana, sono numerose.

Le alternative vegane per sostituire le uova

Per quanto riguarda il valore nutrizionale, gli alimenti che sono in grado di prendere il posto delle uova sono pochissime: delle ottime soluzioni potrebbero essere rappresentate da ceci, soia e quinoa, in quanto si tratta di alimenti ricchi di vitamine, minerali e proteine.

Queste sono dunque prime alternative importanti anche per quanto riguarda i piatti principali. Per le ricette il discorso si fa invece più complicato, in quanto le uova svolgono un’importante funzione di agente lievitante oltre che di legante. L’uovo può però essere sostituito sia nelle preparazioni salate che nei dolci.

Le soluzioni per le ricette salate e per i dolci

Per quanto riguarda le ricette salate, come ad esempio polpette o anche hamburger vegetali, le migliori soluzioni potrebbero essere rappresentate da carote o patate schiacciate, dal riso bollito, dai ceci lessi o anche dal tofu sbriciolato.

Altro alimento che potrebbe fare al caso vostro è poi anche la farina di ceci, ricchissima di vitamina A, E, e anche di potassio, oltre che di fosforo e di calcio. Tale ingrediente, se unito all’acqua, riesce ad assumere lo stesso ruolo di collante ricoperto dalle uova.

Passando invece alle torte e ai dolci in generale, i vegano o semplicemente chi è intollerante alle uova può ricorrere a diverse alternative grazie a ingredienti di vario genere come due cucchiai di amido di mais o fecola di patate, 60 grammi di mela, mezzo vasetto di yogurt di soia bianco, due cucchiaini di tofu, un cucchiaio di semi di lino, e circa tre cucchiai di aquafaba, che sarebbe l’acqua di cottura dei ceci.