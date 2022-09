Fiorello e la scoperta del tumore: il medico costretto all’asportazione | La confessione da brividi

Il noto comico Fiorello ha raccontato del suo tumore: come sta oggi?

Senza dubbio, Fiorello è uno dei personaggi italiani più famosi del mondo dello spettacolo. La sua carriera procede a gonfie vele dagli anni ’90, da quando conduceva Karaoke e intratteneva ogni giorno migliaia di persone. Ancora oggi continua a intrattenere il pubblico di ogni età e sicuramente uno dei suoi ingaggi più importanti è stato Sanremo, sempre al fianco dell’amico e collega Amadeus. Prima di lanciarsi nel mondo della televisione, ha svolto diverse professioni e ha lavorato come animatore turistico. Provò un provino con Pippo Baudo, ma in quell’occasione il padre della tv italiana lo scartò, incredibilmente.

Siamo abituati a vedere Fiorello sempre allegro e felice, ma a volte dimentichiamo che quella è solo una maschera che indossa per il suo lavoro di comico. Anche i personaggi famosi a volte ricevono delle brutte notizie e così è stato anche per lui quando ha scoperto di avere un tumore.

Per fortuna, oggi è guarito e sta bene, ma si è trattato comunque di un grande spavento. Nel 2015, infatti, lo showman siciliano ha scoperto di avere un tumore mentre stava facendo un controllo dermatologico. Si era recato dal medico, infatti, per un melanoma sulla schiena, ma l’esperto aveva preferito controllare ogni parte del suo corpo, per essere sicuro che non ci fossero altri problemi.

Grazie a questo controllo minuzioso e attento, il conduttore televisivo ha fatto un’amara scoperta: aveva un altro melanoma. Il segnale era rappresentato da alcuni nei sospetti che si erano formati sul pene dell’artista. Il comico, inoltre, ha avuto la conferma della diagnosi mentre stava facendo una diretta su Periscope insieme all’amico Stefano Meloccaro, proprio mentre, per curiosità del caso, stavano parlando di tumore ai testicoli.

Fiorello, il tumore inaspettato

In questo modo Fiorello ha scoperto di avere dei melanomi: sulla schiena e sulle parti intime. Per fortuna, sono stati immediatamente rimossi e adesso sta bene. “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei“: ha dichiarato, come riporta ilsussidiario.net.

Il presentatore ha voluto raccontare la sua esperienza proprio per fare prevenzione e informazione su questi tipi di tumore. Lui ne è venuto a conoscenza proprio durante una visita di controllo e grazie alla meticolosa visita del medico, i melanomi sono stati scoperti, lui è stato operato e oggi sta bene.