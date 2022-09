Paolo Belli, la straziante rivelazione sul figlio adottivo: “se n’è andato”

Il programma di Milly Carlucci ha un volto noto a tutti da oltre 20 anni ed è quello di Paolo Belli. Presentatore e cantautore italiano, un artista nostrano vincitore di molti riconoscimenti come vincitore del Festivalbar. Ma recentemente un episodio ha sconvolto la sua vita, ecco quale!

Paolo Belli, è un appassionato di musica fin da piccolo: ha fondato il gruppo Ladri di Biciclette e l’ha portato avanti come frontman fino alla fine degli anni ’80. Nel 1990 ha vinto il FestivalBar con la canzone Sotto questo sole mentre dal 2005 è co-conduttore, insieme a Milly Carlucci di Ballando con le Stelle. L’anno scorso, insieme a Francesco Simone, ha cantato il brano Come gira il mondo. Insomma, Paolo Belli è un ottimo cantante, brillante e talentuoso come anche un uomo di spettacolo ma cosa è successo nella sua vita privata che l’ha scosso così tanto?

Ecco il motivo per cui Paolo Belli soffre per suo figlio, un dolore che ha portato avanti da anni in silenzio.

Un dolore disperato per Paolo Belli che soffre per suo figlio

Paolo e sua moglie Deanna stanno insieme da tantissimi anni ormai, hanno condiviso una vita insieme. La loro gioia grande come spesso Belli ha detto alle telecamere durante qualche intervista è stata l’adozione del loro piccolo Vladik, un ragazzo di origine bielorussa. Un paio di anni fa il dolore e i litigi da parte dei genitori: Vladik decide di tornare nel suo paese natale.

Il figlio di Paolo Belli infatti ha deciso di tornare nella sua terra di origine: a spingerlo a questa scelta pare sia stato un motivo legato alla sua vita personale. Il giovane infatti è andato a convivere con la fidanzata. L’appoggio dei genitori non è arrivato però subito, alla fine hanno dovuto accettare la decisione del figlio. Belli stesso aveva affermato che il figlio aveva seguito il suo cuore andando a convivere con la sua bellissima ragazza.

Ha infatti affermato: “Se lui è felice lo sono anche’io”. Il presentatore aveva aggiunto che sperava fosse quella giusta perché il figlio si è sempre dimostrato un pò farfallone.