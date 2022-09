Il dramma di Elisabetta Gregoraci: “Gli hanno diagnosticato un tumore” | La devastante confessione

Elisabetta Gregoraci e il segreto rivelato a Verissimo. Silvia Toffanin in lacrime: “Gli hanno diagnosticato un tumore”. L’ex moglie di Briatore è stata ospite di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto.

Elisabetta Gregoraci, showgirl, modella e conduttrice televisiva, ha partecipato al famosissimo programma di Canale 5, in compagnia della sorella Marzia, in cui si è aperta e ha rivelato un male terribile. Silvia Toffanin che conduceva la rubrica del programma, si è commossa ed è scoppiata in lacrime. La modella ha infatti confidato durante la programmazione di Verissimo un momento molto delicato passato dalla sua famiglia.

Esordisce così durante l’intervista facendo emozionare tutti in studio:” Questo calvario è durato tanti anni ma almeno ce la siamo un pò goduta”. Ecco il dramma che ha segnato la vita dell’ex moglie di Briatore e di sua sorella Marzia Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e il dolore condiviso con la sorella Marzia

I primi passi nel mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci li muove nel 1997 quando viene eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. Successivamente farà parte di mamma Mediaset nel programma Striscia la notizia e Ciao Darwin. Da allora la sua carriera non si è fermata al ruolo di modella: bella e capace riesce a recitare fianco a fianco a Massimo Boldi e a condurre la prima edizione del varietà comico Made in Sud , stavolta sul secondo canale Rai.

Ma ecco che tragedia. In un pomeriggio a Verissimo intervistata dalla Toffanin, Elisabetta Gregoraci apre il suo cuore e rivela che: “A mio padre è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene. Ma le sue difese immunitarie sono molto basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino. Quando avevamo entrambe 12 e 14 anni, mia madre si è ammalata di tumore. Ci ricordiamo un gran caos, è cambiata la nostra vita.”

Continua ancora, emozionando tutto lo studio:” Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato tanti anni, ma almeno ce la siamo goduta”.