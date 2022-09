“Morte inattesa”: l’addio di Gemma Galgani fa piangere tutti i fan di Uomini e Donne

Un dramma inatteso ha colpito Uomini e donne: la nota Gemma Galgani ha dato il suo personale addio.

Oggi i fan di Uomini e donne hanno ricevuto una bruttissima notizia, del tutto inaspettata. Un personaggio molto noto se n’è andato per sempre, commettendo un suicidio. Nessuno poteva aspettarsi una cosa del genere e tutti sono rimasti profondamente scioccati e addolorati, tra pubblico e cast. Tra questi, anche la nota Gemma Galgani ha espresso il suo dolore.

Il 21 settembre è stata diffusa la notizia (poi purtroppo confermata) che l’ex tronista Manuel Vallicella era morto. Il ragazzo aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi alcuni anni fa e aveva subito riscosso un grande successo. Aveva conquistato il pubblico grazie alla sua sensibilità e al suo look composto da numerosi tatuaggi, anche sui viso. I tatuaggi, in particolare, erano una sua grande passione e per questo era diventato un tatuatore.

A dare la notizia della sua morte è stato l’amico Enrico Ceriaci, che è stato anche il primo a parlare di suicidio. Come riporta iodonna.it, infatti, il deejay sarebbe certo della morte volontaria: “Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP. Manuel Vallicella è morto togliendosi volontariamente la vita“. Anche l’amico Amedeo Venza avrebbe confermato questa ipotesi.

Nel 2019, il giovane aveva perso la madre alla quale era molto legato, a causa di una malattia e in più di un’occasione aveva affermato quanto gli mancasse.

Gemma Galgani, l’addio a Manuel Vallicella

Lo scorso 9 gennaio Manuel Vallicella aveva compiuto 35 anni e in questa occasione, aveva dedicato il suo compleanno alla mamma. Dopo aver ringraziato i fan per gli auguri, infatti, aveva scritto: “E tu, Mamma, so che mi guardi e sorridi con me“.

L’ex concorrente di Uomini e donne era sbarcato in televisione proprio grazie al programma. All’inizio, era entrato nello show come corteggiatore, allo scopo di conquistare la bella Ludovica Valli, che però non lo scelse. Nel 2016, ins seguito, la moglie di Maurizio Costanzo lo convinse a partecipare di nuovo, ma questa volta come tronista. Dopo poche puntate, però, aveva deciso di ritirarsi, spiegando che il mondo dello spettacolo non gli piaceva molto.

Solo poche ore fa, Gemma Galgani, opinionista storica della trasmissione insieme a Tina Cipollari, ha voluto dare il suo ultimo saluto al ragazzo tramite una story su Instagram. “La tua morte inattesa genera uno sconforto indescrivibile! Ciao ragazzo dall’animo sensibile!”.