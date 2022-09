Amadeus, la rivelazione sul tradimento: la reazione della moglie | Roba da valigie fuori la porta

Tra il conduttore Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo si parla di tradimento: la situazione è imperdonabile.

Senza dubbio, Amadeus e Giovanna rappresentano una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da circa vent’anni e si sono conosciuti proprio sul set, quando lui conduceva l’Eredità e lei era una ballerina del programma. Era il 2003.

All’epoca lui si era già separato dalla sua prima moglie, Marisa De Martino, che non lavora davanti alle telecamere come lui. I due erano convolati a nozze negli anni ’90 e dal loro amore è nata una figlia, Alice. Al matrimonio era presente anche Fiorello, che ha fatto da testimone agli sposi. I due presentatori, infatti, non sono solo colleghi ma sono legati da anni da una grande e profonda amicizia. Questa amicizia è ben nota al pubblico, che ha potuto vederla durante le varie edizioni di Sanremo che hanno condotto insieme.

Il presentatore è uno dei più noti in ambito italiano. Ha cominciato a lavorare in questo campo quando era molto giovane e non ha più smesso. Sono tantissimi i programmi a cui ha lavorato, prevalentemente in Rai. Uno dei più noti è I soliti ignoti, che riscuote sempre un enorme successo.

Il pubblico è proprio innamorato di Amadeus, ma non è l’unico. Anche la compagna Giovanna è innamorata, ma allora perché hanno parlato di tradimento?

Amadeus e Giovanna, il tradimento è imperdonabile

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati una decina d’anni fa e dal loro amore è nato un figlio, José, nel 2009. I due formano una coppia molto unita e affiatata, al punto che condividono lo stesso profilo su Instagram.

Proprio su Instagram qualche tempo fa hanno partecipato a una diretta insieme alla collega Paola Perego. Presto, la discussione è caduta su un tema difficile: il tradimento. La moglie, quindi, gli ha domandato che cosa farebbe se lei lo tradisse con un altro uomo. “Che cosa faresti se io ti tradissi? Lo vorresti sapere o no?”. Il presentatore ha risposto senza esitare: “Già che lo hai pronunciato la cosa mi innervosisce… Tanto lo scoprirei da solo!”.

Anche la compagna, però, non è da meno e ha risposto: “Con tanto amore e dispiacere ti preparerei le valigie e te le metterei fuori dalla porta!”. Per fortuna non c’è stato alcun tradimento e abbiamo scoperto che i due sono tanto gelosi quanto innamorati.