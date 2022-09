Anna Pettinelli, l’addio che fa male a tutta Italia: “Non sarà la stessa cosa senza di te”

La professoressa di Amici Anna Pettinelli ha riservato un messaggio ad Amici tramite il suo profilo Instagram.

I fan di Amici non riescono a credere alla triste rivelazione dichiarata dall’insegnante Anna Pettinelli, storico personaggio della scuola di canto e ballo più amata e famosa delle reti Mediaset. La docente ha pubblicato solo di recente un video di pochi secondi sul suo profilo Instagram, dove ha sganciato una notizia che non è piaciuta a nessuno.

Amici è iniziato solo da pochi giorni e il dramma è già cominciato. Anche per questa nuova edizione la conduzione è ovviamente di Maria De Filippi, storico volto del talent show. In pochi ricorderanno che la presentatrice non ha lavorato a tutte le edizioni passate, ma ha saltato la primissima, nel lontano 2001. Questa fu infatti condotta da Daniele Bossari e Marco Liorni, storico inviato del Grande Fratello. All’epoca il programma era solo agli inizi ed era molto diverso da oggi: anche il titolo era un altro. All’epoca, infatti, si chiama Saranno Famosi, e fu cambiato per problemi di copyright con la nota serie tv.

Anna Pettinelli è entrata nella scuola come insegnante di canto alla diciannovesima edizione e ha subito ottenuto un grande successo. Tuttavia, le cose sono destinate a cambiare.

Anna Pettinelli, il triste addio

Anna Pettinelli ha pubblicato un video sui social qualche giorno fa, in concomitanza con l’inizio della trasmissione. Ha spiegato che purtroppo quest’anno lei non ci sarà. Si è mostrata molto dispiaciuta per questo fatto e ha augurato ai futuri allievi di impegnarsi e di mettercela tutta. Nella clip indossava la storica felpa di Amici, dichiarando: “Quando metti la maglia di Amici, sai che sarà per sempre. E io sarò per sempre parte di questo meraviglioso sogno“. Ha spiegato, infatti, che non sarà presente, ma che continuerà a seguire lo show da casa con grande entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Il video ha ottenuto in poco tempo migliaia di visualizzazioni, like e commenti. I follower non si sono fatti aspettare e hanno subito espresso il loro malcontento. Anche l’attore Sergio Friscia si è mostrato molto dispiaciuto e ha lasciato un lungo commento sotto al post. “Non sarà la stessa cosa senza di te… Nel bene e nel male, sei una donna con una grandissima personalità e che dice sempre tutto ciò che pensa, onestamente… oltre che una professionista preparata e di grande esperienza“.