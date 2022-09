Gianni Sperti, finalmente la verità sul coming out: “Ogni tanto mi contengo ma…”

Gianni Sperti rischia di rivelare a tutta Italia il suo orientamento sessuale: la frase incriminata al programma pomeridiano di Maria de Filippi, Uomini e Donne.

Durante la trasmissione pomeridiana che va in onda tutti i pomeriggi su canale 5, Gianni Sperti finisce nel mirino dei social per una frase che fraintenderebbe il suo orientamento sessuale. In molti sul suo profilo hanno speculato su un suo presunto coming out a Uomini e Donne per un commento fatto dopo uno scontro con Aurora, la dama del trono Over: “Non sono uno che ne passa tanti ogni cinque minuti” . Declinando quella frase al maschile per poi replicare successivamente sui social: “Ero nervoso, mi riferivo agli amori in generale“, aprendo un vero e proprio dibattito sulle riviste di gossip: l’ex ballerino voleva solo rispondere per le rime alle accuse della tronista Over che minacciava di lasciare lo studio.

Il pubblico ha posto l’accento su quel tanti della sua risposta, declinato al maschile con molta spontaneità. Ha dichiarato poi di non essere offeso dal ripetuto insinuare altro dal pubblico e che non è mai stato interessato alle categorie.

La risposta di Gianni Sperti che confonde il pubblico

Gianni Sperti è stato un ballerino in numerosissime trasmissioni di Canale 5 per tutta la durata degli anni novanta, tra cui la trasmissione della stessa Maria De Filippi, Amici. Dal 2003 ricopre il ruolo di opinionista nel programma, sempre sullo stesso canale televisivo, Uomini e Donne. Ha studiato Danza e Rock Acrobatico per poi farsi notare sul programma La sai l’Ultima? VIP. Ancora oggi lavora a fianco della sua collega, icona degli opinionisti, Tina Cipollari con la quale ci regala sempre dei divertenti siparietti d’autore.

Sempre davanti le telecamere di mamma Mediaset, quella frase detta ad Aurora mentre andava via, durante lo show ha lasciato interdetti gli spettatori che non se lo aspettavano:” Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti’ , come se io fossi uno che ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi mi ha offeso in maniera pesante”.

Ha poi spiegato il perché di quella frase e cosa intendesse dire:” In quel momento mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo ma era riferito agli amori in generale ma ribadisco, non capisco perché fare coming out in generale faccia ancora tutto questo rumore mediatico nel 2020 e perché se si è gay bisogna rivelarlo di esserlo mentre non vale la stessa cosa per gli etero”.