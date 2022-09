Roberta Morise, perchè Carlo Conti l’ha lasciata su due piedi: il triste motivo

I due personaggi noti dello spettacolo si erano conosciuti sul set, proprio grazie alla tv e improvvisamente si sono lasciati senza mai rivelare il motivo della rottura, ecco le rivelazioni che sono venute a galla.

I conduttori Carlo Conti e Roberta Morise si sa, hanno avuto una love story intensa e molto lunga, tanto da essere sempre al centro dell’attenzione dei media. Conosciutisi sul set dell’Eredità, il quiz show in onda su Rai 1 in cui la showgirl lavorava. Per anni il motivo della rottura è sempre stato celato alla stampa ma ora ecco i reali motivi per cui i due hanno deciso di separarsi.

La conduttrice ha deciso dopo diverso tempo di tornare sull’argomento e svelare i retroscena della relazione passata con Carlo Conti, protagonista nei primi anni Duemila della cronaca rosa Italiana.

Carlo Conti e Roberta Morise, ecco il perché della rottura

Roberta Morise è all’apice della sua carriera, si è fatta trovare pronta quando le hanno affidato un programma sulla rete principale del nostro paese: partita come showgirl, ha iniziato a scalare i vertici Rai fino ad avere in conduzione un programma tutto suo. Ma all’inizio la conduttrice era al centro del mirino della stampa per la storia iniziata con Carlo Conti e portata avanti per lungo tempo.

I due hanno fatto coppia fissa per anni e poi separati improvvisamente: a confessare tutto è stata proprio Morise in un’intervista sulla rivista Chi rivelando che: “ si era creato un rapporto intenso da padre e figlia e a poco a poco la passione è sfumata e ha lasciato posto ad altro. Sarà stata colpa della differenza di età”. I due infatti hanno ben venticinque anni di differenza.

Una versione che si discosta da quella che invece tempo prima aveva rilascciato il suo ex compagno su un altra rivista: “Io ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta e probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti in modo mediatico”.