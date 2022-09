Amici, la professionista Elena esce allo scoperto: chi è il fidanzato super famoso

La ballerina Elena D’Amario, stella di Amici, si è fidanzata con un personaggio molto famoso? Ecco di chi si tratta.

Tra i membri fissi del corpo di ballo di Amici, c’è sicuramente la bellissima e bravissima Elena D’Amario. La ballerina lavora allo show da diversi anni ormai e ha conquistato tantissimi fan. Basti pensare sui social è popolarissima e solo su Instagram il suo profilo conta quasi un milione e mezzo di follower. Proprio grazie al suo profilo su IG, i fan avrebbero notato qualcosa di sospetto: sembrerebbe che abbia intrapreso una storia d’amore con un personaggio molto noto al pubblico.

La giovane è una delle ballerine più apprezzate del talent di Maria De Filippi. Il programma va ormai in onda da oltre vent’anni e durante queste due decadi ha lanciato ufficialmente nel mondo dello spettacolo tantissimi ex allievi della scuola di canto e ballo più famosa di Mediaset. Basti pensare, per esempio, a Stefano De Martino, oggi famosissimo, oppure agli storici ballerini Anbeta, Leon e Kledi, che hanno mantenuto uno stile di vita più riservato, ma comunque popolare. Dopo il programma la loro passione è continuata e oggi gestiscono le proprie scuole di danza, al riparo, però, dalle telecamere.

Anche Elena D’Amario è una ragazza piuttosto riservata e non è semplice raccogliere informazioni sulla sua vita privata. Da alcuni giorni, tuttavia, gira un pettegolezzo riguardo alla sua vita sentimentale. Avrebbe iniziato una relazione con un attore famoso.

Elena D’Amario, è fidanzata con Massimiliano Caiazzo?

Da alcuni giorni gira la voce che Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si stiano frequentando. Lui è un attore molto importante, noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie Mare Fuori. L’indiscrezione proverrebbe proprio dai profili social di entrambi, che negli ultimi tempi stanno mostrando degli aggiornamenti sospetti.

Come riportato anche da Whoopsee, sia la ballerina sia l’attore hanno postato sui propri profili IG la canzone Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni. Qualche giorno dopo hanno pubblicato ancora un’altra canzone: questa volta si è trattato di Poetry: How does it feel? di Akua Naru. Un ultimo indizio è stato rilasciato il 28 agosto 2022, giorno del compleanno di lui. In questa occasione entrambi hanno pubblicato alcune foto che sembrano essere state scattate nello stesso luogo e nello stesso momento. Per ora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni e quindi per adesso si tratta solo di sospetti. Voi cosa ne pensate?