Teo Teocoli, il calvario tornato dopo 20 anni: la verità sulla misteriosa e terribile malattia

Lo storico conduttore televisivo Teo Teocoli ha dovuto riaffrontare una malattia ricomparsa improvvisamente dopo vent’anni. Come sta oggi?

C’è stata un’epoca, diversi anni fa, in cui Teo Teocoli era uno dei più importanti presentatori nel mondo della televisione. Il suo volto era praticamente ovunque e riusciva a conquistare e intrattenere il pubblico grazie al proprio talento e alla propria simpatia. Di colpo, però, la sua presenza sugli schermi si è ridotta notevolmente a causa di alcuni problemi di salute, ma oggi sta bene.

Per diverso tempo il conduttore si è preso una pausa dal mondo dello spettacolo, ma finalmente è tornato e ha deciso di spiegare quali sono i motivi per cui ha smesso di lavorare in tv. Oggi ha 77 anni e la televisione si è evoluta tantissimo da quando era lui uno dei protagonisti delle reti Mediaset.

Ha raccontato che ha dovuto allontanarsi a causa di una malattia, che si è ripresentata all’improvviso dopo vent’anni. E’ stato un enorme shock e il comico originario di Taranto è stato costretto a ritirarsi prima del tempo. Ma di cosa soffre esattamente? Andiamo a scoprirlo.

Teo Teocoli, la misteriosa malattia tornata all’improvviso

Finalmente Teo Teocoli è tornato davanti ai riflettori con regolarità. Non voleva semplicemente tornare a lavorare nel settore che ha sempre amato, ma voleva anche spiegare ai suoi fan i motivi che lo avevano spinto a prendersi una lunga pausa dal mondo dello spettacolo.

Fu costretto a ritirarsi tempo fa, proprio mentre stava partecipando al suo tour Tutto Teo. All’epoca il comico spiegò che una malattia di cui non soffriva da vent’anni si era ripresentata senza avvisare, senza alcun sintomo. “Mi dispiace anche per le altre serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà e benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede, grazie a tutti comunque“.

Dopo mesi di pausa e preoccupazioni, è tornato in tv lo scorso novembre in occasione dell’anniversario dei 25 anni di Zelig, uno dei suoi show preferiti, accanto ai colleghi Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, riportando in auge una delle sue imitazioni più amate: quella del giornalista sportivo Felice Caccamo.

L’attore è stato, inoltre, ospite a Domenica In da Mara Venier e a Che tempo che fa da Fabio Fazio, dove ha dichiarato di essere fortunatamente guarito. Non ha spiegato bene di quale malattia abbia sofferto, ma ha assicurato di stare bene.