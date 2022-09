Stefano De Martino, il chirurgo su di lui ha fatto un lavorone: il prima e dopo scioccante

Il ballerino Stefano De Martino si è rifatto? Scopriamolo insieme!

Sono passati tanti anni da quando Stefano De Martino era un giovane ragazzo sconosciuto che sognava di entrare nel mondo della danza. Per mettere in mostra il suo talento, decise di partecipare alla nona edizione di Amici. Allora correva l’anno 2010 e oggi sono cambiate tantissime cose.

Il ballerino non riuscì a vincere, ma conquistò il serale e in breve tempo acquisì un’enorme popolarità. Grazie allo show di Maria De Filippi, inoltre, non trovò solo fama e successo, ma anche l’amore. E’ proprio qui che ha conosciuto Emma Marrone, con la quale è rimasto fidanzato fino al 2012. Quell’edizione del talent fu vinta proprio dalla cantante di origini pugliesi.

Dopo la fine del programma, i due sono rimasti insieme e il ballerino ha preso a lavorare come membro fisso del corpo di ballo. Poco dopo ha conosciuto Belen Rodriguez mentre era ancora impegnato e da lì ci fu un enorme scandalo quando i due ammisero il tradimento. Nel 2013 si sono sposati, hanno avuto un figlio, Santiago, e dopo alcuni anni si sono separati. Adesso, tuttavia, c’è chi parla di un ritorno di fiamma…

Ma è vero che il ballerino è ricorso al chirurgo plastico per modificare alcuni tratti del suo viso? Ecco le differenze.

Stefano De Martino, prima e dopo la chirurgia plastica

Se facciamo un paragone con le vecchie foto di Stefano De Martino, noteremo un particolare che salta subito all’occhio: il sorriso. I denti del ballerino, un tempo, non erano allineati bene come oggi. Come riporta donnapop.it, ha dichiarato lui stesso di esserseli rifatti e nella stessa occasione ha spiegato anche di aver modificato il naso perché se lo era rotto.

“Chirurgia? Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato . Ho messo a posto qualcosina, tipo i denti“.

Nel 2015, inoltre, l’ex marito della modella argentina fu paparazzato da Nuovo con le orecchie fasciate: questo perché era appena tornato dal chirurgo plastico, che le aveva rese più piccole e proporzionate al suo viso. Infine, si può ipotizzare che abbia dato anche una leggera aggiustatina alle labbra, che in passato non apparivano così gonfie. Che cosa ne pensate? Il ballerino è effettivamente ricorso all’aiuto del chirurgo o alcuni suoi tratti sono cambiati perché è semplicemente cresciuto? A voi il giudizio.