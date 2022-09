Clizia Incorvaia, sapete che titolo di studio ha? Impossibile da immaginare

Clizia Incorvaia è un’influencer, modella, personaggio televisivo italiano e del mondo del gossip. Sapete in cosa è laureata?

Nel 2016 partecipa a Pechino Express insieme al marito Francesco Sarcina, cantante del gruppo “Le Vibrazioni”.

Clizia fu anche al centro di diversi gossip riguardo un flirt che confessò a Francesco con il suo migliore amico e loro testimone di nozze: Riccardo Scamarcio.

In secondo tempo, lo stesso Francesco confessò dell’effettivo “tradimento” in varie interviste televisive e per giornali. Proprio Francesco rilasciò ferito a Il corriere della sera testuali parole: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque.”

Cilizia replicò difendendo, in rispetto della figlia, la situazione: “Ho pianto. Proprio lui, che disprezza il gossip e mi addita per la mia vita social con cui mi guadagno l’indipendenza, ha usato il gossip, per amor proprio o per vendere il prossimo singolo, esponendoci al disprezzo, dimenticandosi di proteggere la figlia. Però, voglio considerarlo sempre il padre splendido che è stato e, da principessa guerriera, combattere e salvarmi da sola. Eppure, avevo provato a resistere: a febbraio, ci ero tornata per amore della famiglia”.

Clizia Incorvaia e la storia d’amore con Paolo Ciavarro

Dopo essersi separata, Clizia Incorvaia diventa una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Proprio all’interno della casa trova la sua attuale metà, Paolo Ciavarro nonché figlio dell’attore Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, che ha avuto un passato da calciatore. Fino all’età di 17 anni, infatti, ha giocato nella Roma. Poco dopo ha deciso di dedicarsi completamente agli studi, e si è laureato in Economia in lingua inglese e ha iniziato a lavorare come commercialista.

I due sono andati a vivere insieme subito dopo il lockdown: attualmente vivono a Milano e hanno un figlio, Gabriele Ciavarro. Le cose tra i due sembrano andare a gonfie vele, non sembra andare nulla storto.

Il cupido che li ha fatti unire nella casa del grande fratello vip è proprio Alfonso Signorini, nonché padrino del piccolo Gabriele. Ciò che più sconvolge è il titolo di studio dell’influencer.

In che cosa è laureata?

Nata a Pordenone, cresciuta ad Agrigento in Sicilia dove si è diplomata in un liceo classico.

Successivamente decide di trasferirsi a Milano frequentare e laurearsi presso a facoltà di scienze della comunicazione dell’Università Cattolica.

Durante questi anni, inizia la sua carriera nel mondo della moda. Nota soprattutto per gli spot pubblicitari della Fiat, Puma e della Kinder.

Viene scelta anche come protagonista del video musicale di Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. Le viene affidata anche una rubrica di moda su Match Music, e contemporaneamente partecipa anche a programmi come Markette e Chiambretti Night.