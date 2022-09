Perché tutti stanno mettendo due palline da tennis nella lavatrice, l’effetto è sconvolgente

Prova a mettere delle palline da tennis in lavatrice: ecco il trucchetto per risparmiare energia, un metodo singolare che vi darà un risultato fenomenale sui capi con macchie ostinate.

Ci si ritrova spesso a fare tante lavatrici se i capi sono tanti, soprattutto se si vive in una famiglia con molti membri a carico perché i capi sporchi ci sono e sembrano non finire mai: ecco perchè delle palline da tennis potrebbero salvare le tue lavatrici, risparmiando energia e denaro.

Le palline da tennis nel cestello della lavatrice hanno infatti un’azione pulente e accelerano i tempi di asciugatura dei tuoi capi come se fossero appena usciti da un’asciugatrice: meno pieghe e quindi meno utilizzo del ferro da stiro.

La partita contro le macchie imbattibili potreste vincerla voi seguendo questi semplici consigli: inserite prima del lavaggio delle palline da tennis per dei risultati strabilianti.

A cosa servono le palline da tennis nel cestello della lavatrice

Le palline da tennis sono lo strumento meno ovvio da dover mettere in lavatrice eppure da sole riescono ad: accellerare i tempi di asciugatura, mettendole infatti due nell’asciugatrice insieme ai vestiti umidi potrai vedere subito i risultati poiché creando spazio tra i capi nel cestello, questi si asciugheranno prima avendo tra loro pochi contatti e quindi preservando la loro umidità; non solo, riducono anche l’elettricità statica che è la causa dell’appiccicume di camice e panni; raccolgono inoltre i pelucchi che possono formare altri capi così da prevenire il riempimento del filtro dell’asciugatrice.

Riducono anche le pieghe del bucato: aggiungendole nella lavatrice, regaleranno un bucato meno sgualcito e quindi avrai meno bisogno di stirare i tuoi capi, permettendoti di risparmiare tempo e denaro senza accendere il ferro da stiro. Quest’idea delle palline da tennis però non è sempre consigliata: a lungo andare anche le palline potrebbero rovinarsi e iniziare ad emettere cattivi odori: ecco perché potreste inserirle all’interno di un calzino e ottenere risultati piuttosto buoni. Fortunatamente ci sono aziende che da anni stanno producendo palline appoosite per asciugare la lana e che riescano ad ammorbidire il lavaggio del bucato senza però l’aggiunta di sostanze chimiche dannose: sono quindi un’alternativa ecologica e anallergica.

Se desideri un bucato profumato puoi aggiungere direttamente sulle palline alcune gocce del tuo olio essenziale: puoi trovarli in commercio in vari aromi come arancia, lavanda, limone, palma rosa a seconda dell’effetto che vuoi dare al tuo bucato.