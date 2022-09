Francesco Totti, oggi ha scoperto la terribile verità: tradito sia da Ilary che anche da lei

Il famoso calciatore Francesco Totti è stato tradito due volte, non solo dall’ex compagna Ilary Blasi. C’è anche una seconda persona.

Da diversi mesi si continua a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia più famosa d’Italia ha dichiarato la rottura durante l’estate, ma già da molte settimane correva voce che fossero in crisi. All’inizio sembrava che la cosa si sarebbe risolta pacificamente, ma in poco tempo la situazione è nettamente peggiorata. Quasi ogni giorno, infatti, spuntano nuove indiscrezioni e non sembra proprio che i due si avvieranno verso un divorzio tranquillo.

I due stavano insieme da quasi vent’anni, dopo essersi conosciuti quando erano molto giovani. Fu un immediato colpo di fulmine e nel 2005 si sposarono. Dopo poco tempo hanno avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. I primi due oggi sono adolescenti, mentre la terzogenita ha da poco iniziato le scuole elementari.

Ma perché si sono lasciati? La situazione non è chiarissima, ma già a febbraio è iniziata a correre voce che il campione del mondo 2006 avesse un’altra. Si tratta di Noemi Bocchi, che avrebbe conosciuto giocando a padel. Lui, però, ha voluto sottolineare di non essere stato il primo a tradire. Sembra che la conduttrice televisiva lo tradisse già da tempo e che l’amore tra i due fosse finito da mesi.

L’ex capitano della Roma, inoltre, ha recentemente scoperto di essere stato tradito per ben due volte, ma non solo dalla ex.

Francesco Totti, il doppio tradimento

Come riportato da Il corriere della sera, Ilary Blasi ha dichiarato che l’ex marito si è sentito tradito due volte. Lei aveva assunto un investigatore privato per seguirlo e un amico a lui molto caro era venuto a saperlo. Nonostante ciò, non ha gli ha rivelato assolutamente nulla e lui ha vissuto questa omissione come un tradimento.

Così riporta il giornale: “A quanto pare una persona a lui molto cara, di quella cerchia ristretta di affetti che lo protegge da sempre, pur sapendo che sua moglie lo stava facendo pedinare da un investigatore, non lo ha avvisato, chissà perché. E Totti, quando lo ha scoperto, l’ha presa malissimo, vivendolo come un vero tradimento“.

Per ora, sembra che i due vivano ancora nella stessa casa, ma che praticamente non si parlino mai. Sicuramente un brutto e triste finale per quella che, fino a poco tempo fa, era una delle famiglie più belle e amate d’Italia.