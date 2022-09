Anna Tatangelo in dolcissima attesa: lo scatto inaspettato e che ha commosso tutti

La foto inaspettata della cantante Anna Tatangelo in dolce attesa ha commosso il pubblico: eccola

La bella Anna Tatangelo continua a emozionare il suo vasto pubblico, che da oltre dieci anni la segue e la sostiene con grande entusiasmo. La sua carriera nel mondo discografico, infatti, procede a gonfie vele da quando era solo un’adolescente e vinse Sanremo nella categoria Giovani a solo 16 anni. Da lì, non ha mai smesso di cantare, riscuotendo sempre enorme successo.

Da allora è passato tanto tempo e oggi la cantante è una splendida donna di 35 anni. Durante questi anni, la sua vita è cambiata parecchio, non solo dal punto di vista lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, infatti, la sua relazione più famosa resta quella con il collega Gigi D’Alessio, che ebbe un inizio piuttosto turbolento. I due, infatti, dichiararono di stare insieme nel 2006, mentre lui era ancora sposato con la sua compagna storica. Per Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, fu una doccia fredda e per diverso tempo i rapporti tra i tre furono molto delicati.

La relazione, inoltre, fece scandalo anche per la differenza d’età: lui aveva già quasi quarant’anni, mentre lei neanche venti. Nonostante tutto il loro amore è durato per parecchi anni e si è concluso solo nel 2020.

Anna Tatangelo incinta, la foto

Dal matrimonio con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha avuto un figlio nel 2010, Andrea. Si tratta del primo figlio per lei, e del quarto per il cantautore napoletano, che, dopo la separazione, nel 2022 ha avuto il quinto dalla nuova compagna, la giovane Denise Esposito.

Dopo la rottura, la cantante ha mantenuto uno stile di vita più riservato, preferendo non parlare di altri uomini nel suo cuore. Si sa, però, che negli ultimi anni ha avuto una relazione con il rapper Livio Cori, che si è conclusa recentemente.

Ma l’artista è di nuovo incinta? In realtà no, ma qualche tempo fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto con il pancione, che ha immediatamente ottenuto migliaia di like e commenti. Si tratta di una foto vecchia, risalente al 2009, che aveva pubblicato nelle stories in occasione della 10 years challenge, ovvero una sfida dove occorreva paragonare una foto attuale e una di dieci anni prima. Per i fan è stata sicuramente una bella sorpresa, inaspettata, che li ha portati a fare un tuffo nel passato, anche ridacchiando per il commento ironico che l’artista ha aggiunto sulle proprie sopracciglia.