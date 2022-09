Conosci gli allenamenti brevi per chi non ha tempo libero, ma la loro efficia è sbalorditiva!

Sei pieno di impegni tra il lavoro e la tua vita personale da non riuscire ad iscriverti in palestra? Ecco alcuni esercizi che puoi fare comodamente da casa, facili, veloci, vi daranno subito dei risultati sbalorditivi!

Ammettiamolo, tenersi in forma durante il lockdown era molto più semplice ed economico che fare mille mila giri tra casa-palestra, palestra-casa; soprattutto richiedeva molto meno tempo e si sa, con l’avvento del web la nostra vita è diventata molto più frenetica tanto da costringerci molto spesso a trascurare il nostro corpo perché non riusciamo a recarci in palestra. Ecco due alternative al training brevi e ad alta intensità per sfruttare il vostro tempo al meglio e avere dei risultati più che soddisfacenti.

Non è più necessario torturarsi delle ore per rimanere in forma: con questo metodo riuscirete in solo 13 minuti alla volta ad avere dei benefici per il vostro corpo e la vostra mente.

L’allenamento di 13 minuti, esercizi per tutti i giorni

Il metodo più efficace per ottenere risultati in poco tempo è il salto della corda da affiancare ad un allenamento perfetto per perdere peso.

Saltare la corda significa bruciare dalle 667 alle 900 kcal all’ora con un ritmo di 120 salti al minuto. E’ inoltre un ottimo esercizio che fa bene al nostro corpo e permette di bruciare quindi tante calorie in pochissimo tempo, da miglioramento alla prestanza fisica e cardiovascolare fino ad un aumento della resistenza delle nostre ossa. Nella pratica:

40 salti con la corda;

30 squat senza pesi;

Squat a muro per 20 secondi (schiena contro il muro e andate giù posando il peso sulle cosce fin quando esse non sono parallele al pavimento, 90 gradi circa);

10 flessioni.

Questo vale sia che vogliate perdere peso sia che vogliate migliorare il vostro tono muscolare.

Allenamento intensivo di 20 minuti

Stessa cosa con l’allenamento tabata da fare comodamente in casa per poter rimanere in forma senza spendere nulla se poco del vostro tempo.

L’allenamento tabata è infatti molto efficace per bruciare rapidamente molte più calorie di altri esercizi e consiste nel concatenare esercizi a corpo libero con esercizi intensivi in 10 secondi di recupero. Ogni blocco è da ripetere per un totale di 4 minuti circa di allenamento: se si vuole però fare sessioni più lunghe, semplicemente aumentate le ripetizioni e quindi anche la durata del workout, fino ad arrivare a 20 minuti di esercizi.

Ritagliatevi quindi poco del vostro tempo per dedicarvi a voi stessi e al vostro corpo, ne varrà sicuramente la pena e riceverete subito dei risultati in pochi minuti e con poco sforzo.