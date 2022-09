Antonino Spinalbese e la malattia autoimmune che l’affligge: Belen completamente all’oscuro

L’influencer Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, ha confessato di avere una malattia autoimmune.

Per diversi mesi i nomi di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sono apparsi frequentemente su tutti i giornali di cronaca rosa. I due adesso si sono lasciati, ma sono stati insieme per circa due anni, attirando l’attenzione dei media italiani. Lui, noto hair stylist milanese, recentemente ha deciso di fare una rivelazione molto delicata: soffre di una malattia.

La coppia si era conosciuta a fine 2020 e tra i due fu un immediato colpo di fulmine, che ha portato anche alla nascita della figlia Luna Marì. All’epoca, la showgirl argentina era uscita da poco dalla storica relazione con Stefano De Martino, che non era finita bene. Per molto tempo, infatti, i due avevano ridotto i contatti al minimo, e si parlavano solo per le questioni riguardo al figlio Santiago. Adesso, invece, la situazione è cambiata, i due sembrano tornati in buoni rapporti e c’è chi parla di un ritorno di fiamma.

La storia tra il parrucchiere e la conduttrice televisiva è stata breve ma intensa. Dopo la separazione, tuttavia, lui ha voluto raccontare una parte di sé fino a quel momento rimasta nascosta. Ha parlato di una malattia.

Antonino Spinalbese, i problemi al pancreas

Già su un video pubblicato su Instagram, Antonino Spinalbese aveva spiegato di avere alcuni problemi di salute che gli avevano fatto perdere troppo peso. Ospite a Storie italiane, ha chiarito: soffre di una malattia autoimmune al pancreas, che per fortuna riesce a tenere sotto controllo.

“Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano. All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente“.

Infine, ha spiegato che riesce a trovare la forza soprattutto grazie alla figlia, con cui ha un bellissimo rapporto. “Io continuo a respirare grazie a mia figlia. Mi sento davvero molte volte in un film. E’ la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale“.