Cicogna per Federica Pellegrini, le foto fanno impazzire i fan: pazzesca!

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice italiana, specialista nello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Fidanzata con Matteo Giunta, nonché cugino di Filippo Magnini, da 4 anni. Hanno deciso di fare il grande passo del matrimonio ma ad incuriosire ancora di più questa splendida storia è la presenza di una presunta gravidanza.

Hanno riempito le nostre case di amore con il loro bellissimo matrimonio, il loro fatidico «sì» ha riempito i cuori di molti fan! Le cerimonie si sono svolte a Venezia nella chiesa di San Zaccaria, contornata da meravigliose rose a rendere il momento ancora più magico e speciale.

Con ben 45 minuti di ritardo Federica è riuscita a raggiungere felice il suo sposo nella location meravigliosa, organizzata dai gusti meravigliosi e delicati del wedding planner Enzo Miccio che ha fatto caso ad ogni piccolezza presente in questo giorno speciale.

Federica Pellegrini, finalmente in tre?

Federica al suo matrimonio non ha voluto che mancassero i suoi splendidi bulldog che, soprattutto in questa occasione, non potevano mancare ad accompagnare la padrona in uno dei giorni più belli della sua vita insieme a tutte le persone vicine alla coppia che hanno affiancato la felicità con loro proprio quel giorno.

Poco prima delle nozze i due sono riusciti a ritagliarsi qualche momento di relax in Sicilia, proprio in occasione di questa vacanza attraverso Instagram la nuotatrice ha voluto condividere delle foto in costume di quello che stava facendo. Il piccolo pancino timido che attraverso questa foto ha catturato gli occhi dei fan, ha dato la speranza per la dolce attesa della coppia.

Le foto che destano sospetto

Se la foto postata in costume poteva lasciare qualche dubbio, sicuramente altri post possono mettere qualche puntino sulle i.

L’altra foto che lancia ancora qualche speranza è sicuramente il post della nuotatrice in cui viene raffigurata in un selfie allo specchio con questo vestito che fascia in modo importante la pancia. Infine, a lanciare i fan nel pieno della felicità è un post della pancia di Federica con la descrizione “centro nevralgico del nuovo mondo”.

Il fiume di commenti che riempiono questo post è il risultato concreto del dubbio di molti followers e ammiratori della bella coppia di nuotatori, ma soprattutto la speranza viva di molti fan che seguono sia singolarmente che in coppia questi fantastici sportivi.

Aspettiamo l’annuncio con molta ansia e felicità, cercheremo di prestare attenzione ad ogni segnale lanciato sui social dalla bella nuotatrice ed eventualmente dal suo sposo!