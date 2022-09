Bollette: ecco gli elettrodomestici che ti fanno spendere un sacco di soldi

L’arrivo del freddo e il caro bollette preoccupano molte famiglie: sapete quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Ecco una lista.

Da diversi mesi, lo sanno tutti, molti costi sono aumentati. Dopo quello della benzina, sono aumentati notevolmente anche i prezzi del gas e dell’elettricità, causando l’arrivo di bollette spropositate, che riportano cifre mai viste prima di questo periodo. Molte famiglie sono già corse ai ripari, mentre diverse attività stanno pensando ai modi più intelligenti per risparmiare. Sapete quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Ecco quali dovreste usare con moderazione per non trovarvi brutte sorprese a fine mese.

Da quasi un anno aleggia la minaccia dell’aumento del prezzo del gas. Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina la situazione è improvvisamente peggiorata e molti Paesi si sono ritrovati a contrattare dei prezzi altissimi per le materie prime. Dal momento che l’Italia importa la maggior parte del gas dalla Russia, si è ritrovata di colpo a fare i conti con una triste e difficile realtà.

Molti cittadini hanno già ricevuto bollette di luce e gas salatissime, che a stento sono riusciti a pagare. Con l’estate questa preoccupazione si era un po’ affievolita, ma con l’arrivo del freddo è prepotentemente tornata alla realtà. Che cosa si può fare per cercare di risparmiare? Innanzitutto bisogna fare un uso limitato degli elettrodomestici.

Elettrodomestici, quali consumano di più?

Ovviamente dobbiamo ammettere che l’uso di determinati elettrodomestici oggi, nell’era tecnologica in cui viviamo, è praticamente obbligatorio. Secondo il corriete.it, ce ne sono molti a cui gli italiani non potrebbero assolutamente rinunciare, per alcun motivo. Purtroppo, gli elettrodomestici più irrinunciabili sono anche quelli che inquinano e consumano di più.

Sul podio degli elettrodomestici preferiti in Italia troviamo, rispettivamente al terzo e al secondo posto, il forno e la lavatrice. Si stima che, usandoli entrambi ogni due giorni, si avrà un consumo di 62 euro (per un forno elettrico da 70 litri) e di 88 euro.

Al primo posto regna incontrastato il condizionatore. Secondo le stime di Facile.it, un uso quotidiano porterebbe un aumento annuale delle bollette di circa 232 euro Adesso che si avvicina la stagione fredda, molti italiani sono pronti a tirare fuori le stufette che avevano riposto in soffitta l’anno scorso. Si stima che una stufetta elettrica da 200 watt, accesa per quattro ore, consumi circa 2 euro al giorno.