Rughe: dite loro addio con questo prodotto che avete in cucina

Questo antirughe naturale rimuove anche i segni del tempo più profondi: ecco di cosa è fatto.

Se anche voi temete l’avanzare dell’età e, soprattutto, i segni che il tempo può lasciare sul vostro viso, vi consigliamo di provare un antirughe completamente naturale che è in grado di fare miracoli. L’ingrediente al suo interno che permette questi effetti incredibili è un elemento che si trova in natura, ma che di solito si usa specialmente in cucina.

Molto spesso si usano ingredienti naturali per preparare maschere e composti per la cura delle pelle. I più famosi sono l’avocado (molto utile anche per i capelli), i cetrioli, il miele, lo zucchero e a volte anche il pomodoro e il limone, per chi desidera avere una pelle leggermente più chiara senza utilizzare prodotti chimici e aggressivi. Esiste, tuttavia, anche un altro ingrediente particolarmente efficace per riempire le rughe, al fine di renderle meno visibili.

Stiamo parlando della maizena (o anche amido di mais), una sorta di polvere molto simile alla farina. Di solito si usa soprattutto in pasticceria, come aiutante per addensare le creme. Questa sua proprietà, tuttavia, è utile anche in altri contesti, come può essere quello estetico. La maizena, infatti, si usa anche per preparare maschere anti-età molto efficaci. Grazie a essa, infatti, si può ottenere un siero in grado di eliminare le rughe in poco tempo.

Ecco come preparare una maschera alla maizena.

Maschera di maizena, preparazione e uso

Per preparare una maschera di maizena occorrono pochi ingredienti, anche semplici da reperire. Occorrono un cucchiaio di maizena (ovviamente), un cucchiaio di yogurt naturale, 150 ml di acqua e un quarto di bicchiere di succo di carota. Per iniziare, versate solo 50 ml di acqua in una ciotola, aggiungete tutta la maizena e mescolate fino a ottenere un composto bello compatto e omogeneo.

In un pentolino mettete l’acqua avanzata sul fuoco e, quando comincia a bollire, versate il composto di acqua e maizena ottenuto. Continuate a mescolare e spegnete il fornello, riponendo la crema in un luogo fresco e asciutto. Assicuratevi che il composto si sia ben raffreddato e a questo punto aggiungete lo yogurt e il succo di carota.

Applicate la maschera di maizena su tutto il viso aiutandovi con un pennello, e fate agire per quaranta minuti, dopodiché risciacquate con acqua tiepida. Ripetete il procedimento una volta al giorno per circa una settimana e comincerete a vedere i primi effetti.