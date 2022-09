“Harry non è il figlio di Carlo”: spunta il dna del vero padre

Il principe Harry non è figlio di re Carlo III? Il test del dna ha risposto a questa domanda: ecco chi è il vero padre.

Dopo la morte della celeberrima regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 settembre, l’attenzione del pubblico e dei media è stata tutta rivolta alla famiglia reale. In particolare, è tornato alla ribalta il principe Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, che già da alcuni anni ha deciso di allontanarsi da Buckingham Palace insieme alla moglie Meghan e ai due figli. La famiglia si è trasferita negli Stati Uniti e da allora sembrava aver tagliato i ponti con i reali britannici.

In particolare, il principe Harry è sempre stato un bersaglio molto amato dai media. Sin da giovane ha dimostrato una certa insofferenza verso lo stile di vita nella monarchia, partecipando a feste in giro per il mondo e creando un certo scandalo. Per questo, quando ha deciso di sposare un’ex attrice americana in molti non sono rimasti sorpresi.

In particolare, c’è uno spiacevole pettegolezzo che perseguita il principe sin da quando era piccolo. E’ davvero il figlio di Carlo? Il dna avrebbe risposto a questa domanda.

Il test del dna tra Harry e Carlo

Per molti anni diversi pettegolezzi hanno sostenuto che il principe Harry non fosse il figlio di Carlo III, nuovo re del Regno Unito. A prova di questa deduzione ci sarebbe una scarsa somiglianza fisica, ma non solo. Il principino è identico alla mamma Diana, tragicamente scomparsa in un incidente d’auto nel 1997, ma non assomiglierebbe molto al padre.

Il matrimonio fra Carlo e Diana fu turbolento, a causa dei continui tradimenti da parte di entrambi. Poco prima dell’annuncio della seconda gravidanza, Lady D aveva iniziato una relazione segreta con il suo istruttore di equitazione, James Hewitt. In molti hanno notato una certa somiglianza tra l’uomo e il principe: in particolare, entrambi hanno i capelli rossi, a differenza di Carlo.

Come ha dichiarato Il tempo, queste voci furono così pressanti che la regina ordinò di effettuare il test del dna. Buckingham Palace confermò che Carlo e Harry erano effettivamente padre e figlio, ma non rese mai pubblici i risultati. Per questo, a distanza di tanti anni, c’è ancora chi pensa che la verità sia un’altra e che il padre sia effettivamente l’ex amante della principessa di Galles. Voi cosa credete?