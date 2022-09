Noemi Bocchi, già con le valigie fuori dalla porta: la reazione di Ilary è imprevedibile

Noemi Bocchi, la nuova fidanzata dell’ex calciatore Francesco Totti, è pronta a entrare in casa? Ecco cosa sta succedendo.

Da diversi mesi tutti i giornali di cronaca rosa stanno raccontando la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia storica è scoppiata definitivamente durante l’estate, dopo settimane di pettegolezzi. All’inizio, infatti, entrambi avevano smentito la crisi, ma in seguito sono stati costretti a rivelare la verità.

Ancora non si conoscono bene i retroscena di questa improvvisa e drammatica separazione, ma si sa che l’ex calciatore ha già intrapreso una nuova relazione con un’altra donna. La nuova fiamma si chiama Noemi Bocchi, è l’ex moglie di un dirigente sportivo, e avrebbe conosciuto il campione del mondo grazie alla passione in comune per il padel. Per le prime volte, inoltre, è stata avvistata sugli spalti, a poca distanza da lui, durante alcune partite di calcio. Questo atteggiamento e questa insolita vicinanza hanno fatto nascere i primi dubbi.

Il divorzio tra i due personaggi famosi non sembra sia destinato a procedere pacificamente. Lui si è lasciato andare a qualche dichiarazione, dove ha spiegato che l’ex compagna non gli è stata accanto per superare la morte del padre. L’ha accusata, inoltre, come riportato da ilmessaggero.it e varie testate, di avergli rubato una costosa collezione di orologi.

Ma in tutto ciò cosa sta combinando Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi, pronta per la convivenza?

Le vicende di questo triangolo continuano e questa volta ha voluto parlarne anche Alfonso Signorini, il noto conduttore del Grande Fratello Vip (reality che, ricordiamo, alcuni anni fa presentava proprio Ilary Blasi). La nuova edizione dello show sta per cominciare ed è stato chiesto al presentatore se Noemi Bocchi fosse sulla lista del nuovo cast, pronta per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Come riportato da leggo.it, lui ha risposto così: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta“. Il direttore di Chi si riferiva ovviamente all’appartamento di Francesco Totti, ora che lui non convive più con la moglie.

Ancora non si sa se i due hanno iniziato a vivere insieme, ma vedremo come si evolverà la faccenda in futuro. Come potrebbe reagire la conduttrice dell’Isola dei famosi davanti a questa notizia? La showgirl, infatti, sta mantenendo uno stile di vita più riservato e non sappiamo se abbia un nuovo ragazzo.