Mauro Corona disperato, si rivolge a Chi l’ha visto? | Ecco cosa è successo

Il fido compagno di Bianca Berlinguer sarebbe pronto a rivolgersi al programma Chi l’ha visto. Ecco perché.

Il noto opinionista e scrittore, Mauro Corona, autore di numerosissimi best seller tra cui La fine del mondo storto e Le voci del bosco, ha recentemente rivelato in un’intervista ai microfoni di Oggi, alcuni aspetti molto intimi della sua vita, aprendo uno spiraglio alla possibilità di rivolgersi addirittura alla trasmissione Chi l’ha visto, per indagare sulla misteriosa morte del fratello.

Durante l’intervista è emerso un Mauro Corona ben differente dal personaggio pubblico che abbiamo imparato a conoscere in tanti anni di trasmissioni come Carta Bianca: invece dei suoi toni burberi e accesi, gli scatti di ira e i contraccolpi che di solito rivolge ai suoi interlocutori, ora l’uomo sembra più cupo, riflessivo e quasi disperato.

Una tragedia del genere in fondo, solo poche persone potrebbero capirla ed è proprio per questo che l’opinionista televisivo vorrebbe rivolgersi al programma, per aiutarlo a fare luce sull’aura di mistero che avvolge la morte dell’amato fratello.

Mauro Corona vuole fare luce sul fratello

Le dichiarazioni di Corona, spesso tagliente in tv, questa volta durante l’intervista per Oggi, hanno assunto toni più riflessivi e intimi.

Nell’intervista infatti, l’opinionista televisivo ha condiviso dettagli personali tra cui episodi legati alla sua famiglia e all’infanzia. un particolare ha suscitato grande interesse: la morte di suo fratello nel giugno del 1968.

Infatti lo scrittore ha dichiarato che: “Voglio rivolgermi a Chi l’ha visto? per capire com è morto in un giorno di giugno del 1968″ e ha continuato fornendo una spiegazione, quasi dettagliata, degli eventi che hanno portato alla morte del suo amatissimo fratello. L’uomo infatti aveva accettato di lavorare come gelataio in Germania su proposta di Antonio Toscani del Moro.

Poco dopo la proposta, il fratello di Mauro Corona partì a Marzo e fu ritrovato in una piscina di una villa con la testa rotta a Paderborn, circondato da cocci di bottiglie. Subito dopo l’accaduto Mauro Corona non ha avuto alcuna spiegazione in merito, solo l’annuncio della dipartita del fratello: “Nessuno mi ha fornito spiegazioni, nemmeno la polizia”. La motivazione dietro questo possibile appello è chiara: l’opinionista desidera ritrovare chi era con suo fratello e comprendere appieno le circostanze della sua morte:

“Voglio ritrovare chi era con lui e capire che cosa è successo, parlare con il figlio del padrone della gelateria, se è ancora vivo. Non ho nessun desiderio di vendetta”.