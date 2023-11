Lite furiosa a Uomini e Donne: Tina coinvolta si fa sentire

Pomeriggio infuocato a Uomini e Donne dove è scoppiata una lite tra Tina Cipollari ed Elena Di Brino. Volano insulti.

Nonostante la proverbiale stoicità della conduttrice Maria De Filippi, che non è solita prendere di frequente posizione al cospetto di litigi e polemiche, il programma continua a mostrare delle scene poco edificanti per la Rete.

Tra tronisti e corteggiatori la tensione è alta e lo scambio di vedute non passa quasi mai per un confronto civile e pacato. E’ il caso della discussione sorta nella scorsa puntata di Uomini e Donne tra la dirompente Tina e La Dama Elena Di Brino.

La scena è stata talmente catalizzata dal fervore verbale tra le due che, a conti fatti, la produzione ha dovuto anche censurare qualche parola forte volata all’indirizzo della controparte e il pubblico a casa, gaudente di cotanto zelo, si è potuto gustare un teatrino niente male.

Il motivo del contendere

Il tutto ha avuto inizio nel momento in cui la Dama – Elena Di Brino ha fatto il suo ingresso in studio furiosa con Maurizio. I due si stanno frequentando ma dopo una serie di avvenimenti ce l’aveva molto con lui.

Non appena ha sceso le scale ha fatto un gesto con la mano a Maurizio, il quale si stava alzando per salutarla. La Dama l’ha allontanato e Tina ha commentato: “Che scena proprio da film“. Elena ha detto qualcosa che la regia ha censurato e gli opinionisti sono rimasti sconvolti: “Cosa? Senti… Ma chi ti credi di essere, fammi capire?“.

La replica infuriata di Tina

L’ira è partita. Elena ha replicato: “Posso parlare io ora?“. Ma non appena Tina l’ha interrotta di nuovo è sbottata: “Tu stai zitta che parli sempre“. La Cipollari si è alzata in piedi e le si è avvicinata: “Tu non devi rispondere così, maleducata. A casa tua rispondi così“. La Dama le ha intimato di sedersi e l’altra ha risposto: “Ma siediti tu, ti accompagno“.

Ma non è finita qui perché la Dama di Uomini e Donne, mentre Tina continuava a parlare sopra di lei, ha detto: “Hai rotto il ca**o“. Una frase che ha fatto sussultare lo studio intero. L’opinionista rivolgendosi al pubblico ha affermato: “Ma questa è fuori di testa“. Successivamente gli animi si sono calmati fino a quando Tina Cipollari non le ha dato nuovamente della maleducata. Questo perché Elena si stava confrontando con loro mentre masticava una gomma: “Sei arrivata come la signora del bon ton, mi hai fatto il dito medio e hai detto parolacce a raffica… Ma chi sei?“. Insomma, Pier Silvio sarà fiero del livello qualitativo raggiunto.