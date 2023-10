Stranger Things. Millie Bobby Brown ha detto che la serie tv le ha impedito di fare ciò che ama

La protagonista di una delle serie Netflix più di successo, ha rilasciato alcune affermazioni molto forti sul suo lavoro. Ecco cosa ha detto.

L’attrice americana, Millie Bobby Brown, protagonista di una delle serie tv più amate firmate Netflix, aveva 12 anni quando ha debuttato sul piccolo schermo. Ora ne ha 19 e la serie, Stranger Things, è ancora in corso, con un’intera stagione, probabilmente la finale, ancora da girare.

Il personaggio che interpreta l’attrice è Eleven, ancora un’adolescente, e Millie Bobby Brown per questo motivo sta cercando nuovi stimoli da dare al personaggio visto che è cresciuto insieme a lei. E’ pronta quindi ad intraprendere nuove strade e infatti in una recente intervista con Glamour, Millie Bobby Brown ha paragonato l’ultima stagione alla quarta: “Quando sei pronto, dici ‘Va bene, affrontiamo questo ultimo anno. Usciamo di qui’. “

E ha aggiunto anche molte altre cose che facevano trasparire la sua volontà a scappare a gambe levate alla prima occasione. Ma quale sarà il motivo?

Bobby Brown stanca di Eleven?

L’attrice protagonista della serie tv Netflix Stranger Things, Millie Bobby Brown, recentemente ha rilasciato un’intervista con Glamour in cui ha dichiarato che è: “Pronta a dire ‘Grazie e Arrivederci'” alla serie tv in cui interpreta il personaggio di Eleven.

Questo perché, il suo lavoro a questa serie tv, stando alle sue parole: “Richiede molto tempo per le riprese e mi impedisce di creare storie a cui tengo”. Indubbiamente infatti, Stranger Things ha segnato l’inizio della sua carriera e le ha permesso quindi di partecipare a progetti come i film Enola Holmes e la serie di Godzilla. Dal canto suo, la giovane attrice ha dichiarato che lavorare alla serie tv Netflix le ha fornito: “Strumenti e risorse per diventare un’attrice migliore”.

Tuttavia, sembrerebbe che non le dispiaccia affatto che le rimanga da girare una sola stagione. Insolita reazione è stato osservato: è molto comune infatti che il cast e la produzione alla fine dell’ultima stagione di lavoro, un lavoro durato anni fatto di una routine che difficilmente riuscirà a cambiare, è emozionato e non vorrebbe mai che l’esperienza finisca. Millie Bobby Brown invece non è della stessa idea e ha commentato così l’eventualità di dire addio a tutte le persone con cui in questi anni ha lavorato fianco a fianco: “Quando finirà, potrò comunque vedere queste persone al di fuori dal lavoro” ha osservato.

Nonostante Stranger things sia andata in onda per ben sette anni, finora ha prodotto solo 34 episodi e ogni stagione della serie sembra richiedere sempre più tempo epr essere scritta e prodotta e gli attori, giustamente, non sono più gli adolescenti che avevano iniziato a girarla.