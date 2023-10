Aquaman 2: le scene tagliate ad Amber Heard sollevano la polemica

Fa di nuovo parlare il caso Amber Heard e il suo impegno all’interno del film Aquaman 2: a quanto pare le scene tagliate sarebbero quasi tutte sue.

Vi ricordate il processo tra l’attrice Amber Heard e l’attore Johnny Depp? Ecco. Quel processo ebbe dimensioni epiche, al punto da spingere Netflix a farne anche una serie tv. Tale controversia sembra essere tutt’altro che conclusa, soprattutto per il fatto a causa del coinvolgimento di Amber Heard nel prossimo film Aquaman 2.

Una notizia infatti pubblicata da Variety il 10 ottobre, afferma che due scene in cui l’attrice recitava sono state tagliate dal film. Questo di solito è pratica usuale nei film: dopo tante ore di girato e moltissime scene da girare secondo la sceneggiatura, alla fine della lavorazione, per motivi di ritmo di montaggio, può capitare che scene intere venghino tagliate e non inserite nella pellicola originale.

Nello specifico si trattava di: “una sequenza d’azione in cui Mera combatte contro il Black Manta e una scena d’amore con Momoa”. Questo secondo quanto delle fonti vicine alla produzione, citate da Variety.

La voce di Amber Heard

Questo sviluppo della vicenda fa seguito alle affermazioni fatta dall’attrice in tribunale nel 2022, nella causa contro il suo ex compagno Johnny Depp. Secondo l’accusa del suo avvocato infatti, il suo ruolo nel film con Momoa è una: “Versione molto ridimensionata rispetto al ruolo originale a causa di presunte azioni diffamatorie da parte di Johnny Depp”. Secondo la testimonianza di Heard infatti: “Mi è stato dato uno script e poi nuove versioni dello script che hanno eliminato scene con azione, che ritraevano il mio personaggio e un altro personaggio, (senza fare spoiler), che si confrontavano tra di loro, e hanno praticamente tagliato molte delle mie scene”, le stesse parole che ha riportato poi il Entertainment Weekly.

Nel frattempo, il team di Depp ha sostenuto, tramite una testimonianza del presidente DCU dello scorso anno, Walter Hamada, che ha affermato che: “Fin dalle prime fasi di sviluppo dello script, il film era incentrato sul personaggio di Arthur e sul suo personaggio di Orm, Arthur interpretato da Jason Momoa, Orm da Patrick Wilson”.

Nonostante l’accusa l’anno scorso si sia conclusa con un risarcimento da parte della Head a favore dell’ex compagno, l’attrice continua a sostenere il contrario, ovvero che Johnny abbia fatto in modo da metterla in cattiva luce: facendo così ora tutta Hollywood potrebbe averla esclusa e dato meno visibilità.