Talk to Me: trama, trailer e cast del film horror

La trama, il trailer e il cast del film horror.

In arrivo al cinema Talk to Me: trama, trailer e cast del film.

Il prossimo 28 settembre arriva nelle sale cinematografiche Talk to Me, un nuovo horror in grado di riscuotere enormi consensi sia negli Stati Uniti che in Australia. Ecco la trama, il trailer ufficiale e il cast della pellicola.

Talk to Me: la trama

La trama di Talk to Me è incentrata su un gruppo di amici che scopre come poter evocare i demoni tramite l’utilizzo di una misteriosa mano imbalsamata. Per poter evitare di incorrere in situazioni spiacevoli e pericolose, i ragazzi devono interrompere la connessione con gli spiriti entro novanta secondi.

Uno dei protagonisti finisce però con lo spingersi troppo oltre aprendo così le porte al mondo degli spiriti e trasformando quello che doveva essere solo un semplice gioco in un vero e proprio incubo. Il gruppo di ragazzi si ritrova ad avere a che fare con un caso di possessione, dovendo da lì riuscire a trovare un modo per venire fuori da una situazione a dir poco disperata.

Talk to Me: il trailer

Talk to Me arriverà nelle sale italiane con la distribuzione di Midnight Factory, etichetta che è solita distribuire film di genere horror e fantasy. A dirigere il film sono Danny e Michael Phillipou, due australiani che hanno iniziato ad acquisire popolarità grazie al loro canale YouTube RackaRacka. I due, da sempre alle prese con cortometraggi horror oltre che con video horror-comedy, si trovano dunque alla direzione del loro primo lungometraggio.

Il film è stato presentato nel corso dell’Adelaide Film Festival il 30 ottobre del 2022 ed è stato accolto positivamente da parte della critica. Il successo riguarda però anche gli incassi: fino allo scorso mese di agosto, Talk to Me ha incassato 47,3 milioni di dollari, un vero e proprio successo se si prende in considerazione il budget di partenza di circa 4,5 milioni.

Ad esprimersi positivamente sul film è stato addirittura anche Peter Jackson. Queste le parole da parte del regista de Il Signore degli Anelli:

“Un film inesorabilmente spaventoso e inquietante. Non è solo buono, è davvero molto buono. Il film horror migliore e più intenso che abbia visto negli ultimi anni“.

Qui di seguito il trailer ufficiale di Talk to Me.

Talk to Me: il cast

Il cast di Talk to Me vede nei panni della protagonista Mia l’attrice Sophie Wilde. Insieme a lei sono presenti tra gli altri Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Chris Alosio, Zoe Terakes, Alexandria Steffenson e Marcus Johnson.