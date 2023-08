Stefania Pezzopane risponde agli insulti: “Mi hanno chiamata Brutta nana vecchia”

L’ex deputata ha ricevuto molti insulti offensivi sui social e ha deciso di rispondere. Ecco cosa ha detto.

Il mondo dei social media, sebbene spesso luogo di condivisione e connessione, può anche rivelarsi un terreno fertile per commenti negativi e offese personali. Stefania Pezzopane, ex deputata del Partito Democratico, ha affrontato coraggiosamente la marea di insulti e bodyshaming che ha ricevuto da parte degli haters in seguito alla sua relazione passata con Simone Coccia Colaiuta, un aspirante personaggio pubblico con una storia di concorsi di bellezza e apparizioni televisive.

La loro storia d’amore, nonostante il disapprovare di alcuni, è durata per anni e anche se ora sono separati, hanno mantenuto un rapporto amichevole. Tuttavia, la notizia della loro buona intesa non è stata accolta positivamente da una parte della comunità online, che si è scagliata contro Stefania Pezzopane con insulti e commenti spregiativi riguardo al suo aspetto fisico.

Gli insulti a Pezzopane

In risposta a questi attacchi, Pezzopane non ha esitato a esprimere il suo punto di vista.

Ha ribadito che si accetta e si apprezza così come è e ha difeso il suo diritto di non essere giudicata per la sua bellezza esteriore. Ha confrontato gli haters direttamente, chiedendo se non si sentissero mai stanchi o vergognati per la loro cattiveria e negatività. Li ha definiti “esseri vomitevoli” a causa delle loro parole meschine e offensive. Pezzopane ha denunciato la loro condotta, sottolineando come l’uso di insulti volgari e personali rifletta le loro proprie frustrazioni e la bruttezza d’animo che li pervade. Ha affermato che non permetterà loro di influenzare la sua vita e ha ribadito che le loro parole non avranno alcun impatto sui suoi successi e sulla sua autostima.

In una nota conclusiva, ha ironicamente sottolineato che la sua autostima e i suoi traguardi non dipendono dalla valutazione estetica dei “giudici” virtuali, e ha sottolineato come l’attenzione eccessiva al giudizio esteriore possa essere fuorviante. Stefania Pezzopane ha affrontato gli insulti con determinazione, rifiutando di essere definita da opinioni negative e dimostrando che l’autenticità e l’autoaccettazione sono aspetti cruciali nella sfida contro le critiche online.