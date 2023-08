Miro Mihajlović, il figlio allenatore onora il Padre | Scopri cosa è successo

Il 23enne ha ottenuto il diploma Uefa e dopo la scomparsa del padre scrisse: “Sei e sarai sempre la mia fonte di ispirazione”. Ecco cosa è successo.

La famiglia Mihajlović è da sempre legata al calcio come il cuore lo è al battito. Sinisa , un nome che evoca l’eroismo calcistico e la lotta contro le avversità, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport. Ora, un nuovo capitolo si sta scrivendo in questa saga familiare: Miroslav, terzogenito di Sinisa, si sta preparando per portare avanti l’eredità paterna sotto una nuova veste, quella di allenatore.

Il giovane Miroslav Mihajlović ha ottenuto il patentino di allenatore UEFA C, rappresentando il primo passo di una promettente carriera dietro la panchina. Sebbene attualmente possa guidare squadre giovanili, esclusi i settori Primavera, questo traguardo segna l’inizio di un viaggio che potrebbe portarlo a nuove vette nel mondo del calcio.

Il legame tra Miroslav e il padre Sinisa è intriso di passione e impegno per il gioco del calcio. Fin da giovane, Miroslav ha respirato l’aria degli stadi e ha imparato le lezioni fondamentali del calcio dalla sua figura paterna.

Cresciuto nell’ombra di un padre che ha affrontato la malattia con la stessa determinazione con cui ha affrontato gli avversari sul campo, Miroslav ha imparato che la perseveranza e l’impegno sono ingredienti essenziali per raggiungere i propri obiettivi.

Miro mantiene fede alla promessa fatta

Per Miroslav, il patentino UEFA C rappresenta molto più di un semplice pezzo di carta. È un trampolino di lancio verso un futuro che accende suggestioni di gloria, ma che è anche accompagnato da un senso di responsabilità verso l’eredità del padre.

La promessa di “rendere orgoglioso papà” diventa un faro che guida Miroslav nel suo percorso verso il successo. La sua nuova carriera da allenatore inizia con le squadre giovanili, dove avrà l’opportunità di formare e plasmare le menti e le abilità dei giovani calciatori.

Questo ruolo gli consentirà di trasmettere non solo le competenze tecniche, ma anche i valori di disciplina, passione e determinazione che sono stati il marchio di fabbrica della famiglia Mihajlović.Miroslav Mihajlović cammina lungo un sentiero già tracciato, ma la sua personalità e il suo stile unici gli consentiranno di lasciare un’impronta personale in questo nuovo capitolo della saga familiare. Con ogni vittoria e sfida superata, Miroslav porta avanti l’eredità di suo padre, dimostrando che il calcio è più di un semplice gioco, è un veicolo per la trasformazione e l’ispirazione.

La storia dei Mihajlović continua a intrecciarsi con quella del calcio, promettendo emozionanti sviluppi e trionfi futuri.