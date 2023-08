Gwyneth Paltrow si prende una pausa social: ecco i motivi

L’attrice statunitense ha deciso di prendersi una pausa dai social per la stagione estiva.

Gwyneth Paltrow ha voluto prendersi una pausa dai social network: ecco i motivi della sua decisione. Ormai da un po’ di tempo Gwyneth Paltrow ha abbandonato le scene per potersi dedicare a tempo pieno al mondo dell’imprenditoria su internet. Oltre che dal set, l’attrice statunitense vincitrice del Premio Oscar nel 1999 ha ora voluto prendersi una pausa anche dal mondo dei social network.

I motivi della pausa social di Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow ha intrapreso da un po’ la strada dell’imprenditoria. L’ex moglie del frontman dei Coldplay Chris Martin oggi sposata con il regista e produttore Brad Falchuk vuole almeno per il momento dedicarsi a tempo pieno alla sua azienda di e-commerce Goop incentrata prevalentemente sulla produzione di candele profumate e di oggetti indirizzati principalmente alla cura del corpo.

La Paltrow, tramite un post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha voluto precisare i motivi del suo temporaneo allontanamento dai social. Queste le parole dell’attrice:

“Porto con me l’energia di questa luna piena mentre mi prendo una pausa dai social media. Lavorerò sull’essere presente. Felice estate“.

Tra i numerosissimi follower di Gwyneth in molti hanno applaudito la decisione di volersi prendere maggiore tempo non solo per sé stessa ma anche per la propria famiglia. Allo stesso tempo però non sono ovviamente mancati coloro che hanno mostrato la propria delusione invitando addirittura l’attrice a ripensarci. Questo un messaggio di un follower:

“Per favore dimmi che non è vero! Non credo che sopravvivrò un’estate senza la tua serie ‘chiedimi qualcosa’“.

Gli ultimi film di Gwyneth Paltrow

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow non fa la sua apparizione in un film ormai da Avengers: Endgame dei fratelli Russo del 2019. Prima anche di Avengers: Infinity War del 2018 e Spider-man: Homecoming di Jon Watts del 2017, per l’ultima pellicola in cui l’attrice statunitense ha avuto un ruolo da protagonista bisogna andare indietro addirittura al Mortdecai di David Koepp del 2015.

Negli anni immediatamente precedenti, la Paltrow è stata impegnata oltre che con il primo Avengers di Joss Whedon del 2012 con la trilogia di Iron Man con protagonista Robert Downey Jr. Negli anni ancora precedenti, l’attrice si è aggiudicata sia un Premio Oscar che un Golden Globe grazie al suo ruolo in Shakespeare in Love, ma degni di menzione restano anche le sue parti in Seven di David Fincher del 1995, ne Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella del 1999 e ne I Tenenbaum di Wes Anderson del 2001.