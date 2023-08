Gyllenhaal vorrebbe Christian Bale per il remake de “La sposa di Frankenstein” | Ecco i dettagli

Maggie Gyllenhaal vorrebbe un remake del film La sposa per Frankenstein e sta pensando di chiamare Christian Bale per il ruolo di protagonista.

Maggie Gyllenhaal sembra pronta a prendere le redini della regia in un avvincente remake de La Sposa di Frankenstein, con la stella di The Dark Knight, Christian Bale, pronto a recitare un ruolo di spicco.

Le voci di riprese di classici film sui Mostri dell’Universal hanno circolato negli ultimi tempi, e a ciò si è aggiunto il remake de L’Uomo Invisibile di Leigh Whannell qualche anno fa.

Secondo le prime indiscrezioni riportate da Production Weekly e successivamente da World of Reel, sembra che sia in cantiere un remake del sequel del 1935 al capolavoro di James Whale, Frankenstein. Si dice che Netflix sia l’azienda che finanzierà il progetto, con un titolo apparentemente scelto: The Bride. Questa sarebbe la seconda esperienza alla regia per Gyllenhaal, dopo il dramma psicologico del 2021, The Lost Daughter.

Cosa sappiamo

Al momento, le informazioni su The Bride sono scarse, ma il rapporto di World of Reel suggerisce che la produzione potrebbe non iniziare prima del 2024.

Il film vedrà anche la partecipazione di Peter Sarsgaard, attore statunitense protagonista ne I Magnifici 7, Orphan e The Batman. Non è ancora chiaro quale ruolo interpreterà Christian Bale, voluto assolutamente dalla regia, lasciando aperte diverse possibilità tra cui lo scienziato o il mostro. Resta da scoprire se il film seguirà l’approccio moderno de L’Uomo Invisibile di Whannell o se opterà per un’ambientazione più tradizionale.

Il film originale La Sposa di Frankenstein era il seguito del classico Frankenstein del 1931, con Boris Karloff nel ruolo del mostro. La trama vedeva il Dottor Frankenstein costretto a creare una compagna per il mostro da un ex mentore, dimostrando di non aver imparato nulla dagli eventi del primo film. Con Gyllenhaal alla regia e Bale nel cast, l’attesa per questa nuova versione è già palpabile.