Loki 2: quanto sarà rilevante il ruolo di Jonathan Majors?

Arriva la seconda stagione della serie tv Loki e in molti si stanno chiedendo che peso avrà nella serie Jonathan Majors. Scoprilo qui.

La Marvel non sta perdendo tempo a preparare le persone a passare da Secret Invasion a Loki. Il trailer della seconda stagione di Loki infatti è uscito il 31 luglio e promette ancora più imbrogli multiversali rispetto alla prima stagione. Ma anche se la serie tv del dio norreno gode della reputazione di essere una delle migliori serie Marvel Disney+, c’è ancora una nube che incombe su di esso.

Il finale della prima stagione infatti è stato la corretta introduzione di Kang il Conquistatore, interpretato nella serie da Jonathan Majors nell’universo cinematografico Marvel. Una variante nota come He Who Remains ha spiegato il suo ruolo nel tenere a bada i suoi fratelli più violenti, ma ciò non ha impedito a Sylvie, interpretata da Sophia Di Martino, di ucciderlo, scatenando nuovi orrori sconosciuti.

La seconda stagione vedrà le conseguenze di questo gesto e ripagherà la scena post-crediti di Ant-Man and the Wasp: Quantumania raffigurando un’altra variante di Kang: Victor Timely.

Le varianti di Kang in Loki 2

Ma fino a che punto si estenderà il coinvolgimento di Majors? Nonostante Kang sia stato presentato come il prossimo grande cattivo, Jonathan Majors sarà processato ad agosto per le accuse di aggressione a partire da marzo.

A causa di queste accuse, ha senso che Majors non sia stato messo in risalto nel trailer più recente, e c’è la possibilità che la Marvel possa aver tagliato la sua parte per rimanere in silenzio mentre il processo si svolge. Tuttavia, fonti interne hanno riferito a The Cosmic Circus che Majors avrà un ruolo significativo nella seconda stagione di Loki, apparendo in almeno tre episodi.

È molto più Kang, ma Victor Timely sarà l’unica variante di Kang che vedremo in questo prossimo gruppo di episodi? Non è noto se Timely sarà una variante una tantum che apparirà in un singolo episodio. Ma Majors potrebbe sempre apparire come altre varianti di Kang, visto che ce ne sono un sacco là fuori, come evidenziato dalla scena dei titoli di coda di Quantumania. Una possibilità che è già stata presa in giro è Mister Gryphon.

È una buona variante di Kang e l’amministratore delegato di Qeng Enterprises, a cui è capitato di avere un edificio presente nella stagione 1 di Loki, episodio 5. Ci sono anche teorie dei fan secondo cui Mister Gryphon è colui che ha acquistato la Torre dei Vendicatori che non ha ancora una risposta nell’MCU.