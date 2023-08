Soleil Stasi come un fulmine a ciel sereno: “É la mia bimba” | L’annuncio che nessuno si aspettava

L’annuncio inaspettato che ha sorpreso i fan della influencer: Soleil Sorge pubblica uno scatto che svela una novità

Soleil Sorge è stata concorrente del Grande Fratello Vip 6 e opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Le diverse esperienze in televisione, partono dalla partecipazione a Miss Italia, ma la visibilità la ottiene con il programma Uomini e Donne cui prende parte nel 2016 partecipato nel 2016, quando è scesa per corteggiare Luca Onestini, il quale l’ha poi scelta.

Dopo il programma di Maria De Filippi, Soleil approda all’Isola dei Famosi, poi Pechino Express, GF VIP, La Pupa e il secchione e la conduzione del GF VIP Party. Della sua vita sentimentale, dopo alcuni gossip, si sa poco e niente. Soleil è nata a Los Angeles ed ha studiato recitazione a Manhattan, presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Ora si accinge a condurre un programma in Rai e a realizzare il suo sogno.

Ad un passo dalla “Felicità”

Nelle sue storie Instagram, l’influencer ha condiviso nei giorni scorsi con grande gioia il nuovo progetto che la vede protagonista nel ruolo di conduttrice. Questa estate per Soleil Sorge si prospetta particolarmente entusiasmante.

Per la prima volta, infatti, condurrà delle rubriche nel programma in onda su Rai2 dal 5 agosto al 16 settembre. Si tratta dello show Felicità 2023: l’ex opinionista sarà il volto di due spazi, uno dedicato al cinema e l’altro al benessere e alla salute, affiancata dai professionisti Enrico Vanzina e il Professor Lorenzetti. Al timone dello show, Pascal Vicedomini.

Ma le novità non finiscono

In un post su Instagram di queste ore, Soleil ha voluto dare ai suoi follower una notizia inaspettata che è stata piacevolmente accolta dal suo seguito. Con uno scatto che ne mostra una gamba ed al suo fianco la sua cagnolina Simbah, l’inflencer pubblica il commento: “E’ la mia bimba”. Trattasi in realtà della sua fedele compagna per la quale già all’interno della casa del GF aveva dichiarato: “Non vorrei mai perdermi un attimo della sua vita”, sottolineando poi come la cucciola sia stata una presenza fondamentale per lei nei momenti particolarmente difficili.

Soleil Sorge è una grande amante degli animali e prima di Simbah si era presa cura anche della cagnolina della madre, Jolie, purtroppo scomparsa. Per un attimo i fan della ex gieffina hanno pensato che potesse aver dato l’annuncio di un lieto evento, ma una gravidanza non sembra essere per ora nei suoi programmi, visti gli imminenti impegni professionali.