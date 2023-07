Pretty Princess 3: Sandra Oh nel nuovo film?

Sandra Oh, la Cristina Yang di Grey’s Anatomy ha rivelato di voler tornare a far parte del cast di Pretty Princess. In sviluppo il terzo capitolo.

Pretty Princess è una commedia romantica cult degli anni 2000, diretto dal compianto Garry Marshall (morto nel 2016) ed interpretato da Anne Hathaway e Julie Andrews.

La storia della principessa Mia ha appassionato poi anche le generazioni successive con il sequel Principe azzurro cercasi ed ora, in un’epoca dove i remake, i reboot e i sequel sembrano avere la meglio nella produzione cinematografica, forse cadendo nell’ottica dei continuum delle serie tv, era prevedibile metter in conto anche un terzo capitolo.

Accanto ad una giovane Anne Hathaway e alla colossale Julie Andrews, il cast vantava anche Sandra Oh, la memorabile Cristina Yang del celebre medical drama Grey’s Anatomy.

L’attrice, che ha all’attivo diverse partecipazioni importanti, ha esternato il desiderio di voler tornare nel progetto e di voler essere contatta per il terzo sequel.

Call me!

Nonostante quindi la sua carriera sia decollata con ruoli come Cristina Yang o Eve Polastri in Killing Eve, Sarah non ha mai dimenticato il ruolo ricoperto in Pretty Princess ed ha lanciato un accorato appello alla produzione – attraverso i microfoni di Entertainment Weekly – per essere coinvolta nel terzo capitolo, che dovrebbe entrare in sviluppo a breve.

“Sono pronta per la Regina. Chiamatemi. Muoio dalla voglia di vedere cosa sta combinando adesso Gupta!”, ha dichiarato entusiasta l’attrice.

La vice preside Gupta

Come ricordato dalla lei stessa, Sandra Oh in Pretty Princess ha vestito i panni della vice-preside della scuola che frequentava Mia (Anne Hathaway), Geraldine Gupta.

Un personaggio che non è stato approfondito nel secondo capitolo – Principe azzurro cercasi – la cui trama gira quasi interamente nel regno immaginario di Genovia, di cui Mia scopre essere la futura regina grazie alla rivelazione della nonna (Julie Andrews). Oh ha poi voluto raccontare un divertente aneddoto di cui è stata protagonista negli anni in cui il film era un vero e proprio cult cinematografico: “Ricordo che una volta, sarà stato il 2015, un ragazzo bianco e probabilmente etero, uno studente universitario – che non è il tipo di fan che di solito mi segue – mi ha fermata per strada a Chicago ed ha recitato una mia battuta in Pretty Princess”. Sembra quindi che molto presto il pubblico potrebbe ritornare a Genovia. Tra i confermati per ora di sicuro la Hathaway, mentre la Andrews sembra abbia declinato l’invito.