Jamie Foxx, una star da mille talenti | Ecco tutto quello che sa fare

Jamie Fox è una delle star di Hollywood più versatile con mille talenti nascosti. Ecco quindi alcune curiosità su di lui.

Jamie Foxx non è solo una delle più grandi star di Hollywood; è uno dei più laboriosi e versatili. In effetti, è del tutto possibile che Foxx abbia fan che apprezzano il suo lavoro in un campo ma che non sanno nemmeno che lavora in un altro.

Come comico, attore, musicista, conduttore, produttore e imprenditore, indossa molti cappelli e si destreggia tra molte responsabilità, e fa sembrare tutto molto semplice e senza sforzo ma fama, fortuna e consensi non gli sono caduti dal cielo, anzi. Dalle prime avversità e una rigida educazione ai sogni frustrati e ai conflitti personali, essere Jamie Foxx non è stato sempre facile. Ma ha tratto il massimo dall’essere Jamie Foxx. In un’era di Nepo Babies e influencer dei social media famosi per essere famosi, lui è il vero affare. Foxx viene da umili origini, è stato scoperto sulla base del talento puro e ha preso decisioni intelligenti e talvolta inaspettate in quasi ogni fase del percorso che ha messo in mostra le sue capacità uniche e la sua gamma artistica.

Nel fare tutto questo, ha conquistato quasi ogni angolo dell’industria dell’intrattenimento e lo ha fatto alle sue condizioni.

Il suo talento

Nella sua intervista con Oprah, Foxx ha intuito che sua nonna ha nutrito il suo amore per la musica perché la considerava come un modo per lui di sbancare tutto e salire alle vette del mondo.

Esther, questo era il suo nome, ha visto il talento di Foxx e credeva che fosse destinato a fare qualcosa di speciale nella sua vita, quindi lo ha iscritto a lezioni di piano all’età di cinque anni. Si è mostrato promettente come pianista e cantante classico, e non passò molto tempo prima che passasse dall’esercitarsi e suonare in chiesa all’esibirsi professionalmente. Quando era un giovane adolescente, si guadagnava già da vivere rispettabilmente con concerti a pagamento. Ha anche servito come direttore del coro della sua chiesa a 15 anni.

Avrebbe potuto giocare a football

Nel film di Oliver Stone del 1999 Any Given Sunday, Foxx interpreta Willie Beamon, un promettente ma problematico quarterback di terza serie che cambia quando gli viene data l’opportunità di guidare la squadra.

Ancora una volta, l’attore ha avuto esperienze di vita reale da cui attingere. Foxx è stato un quarterback stellare alla Terrell High School, dove è stato il primo Terrell Tiger in assoluto a lanciare per 1000 yard. Ciò avrebbe reso Foxx popolare in qualsiasi liceo americano, ma ha davvero elevato il suo status nell’amante del Texas, nonostante il razzismo che ha ancora spesso affrontato. Aspirava a giocare al college con l’obiettivo finale di essere arruolato dalla sua squadra preferita, i Dallas Cowboys. Sfortunatamente, nonostante la sua abilità atletica, per pochi centimentri di altezza rispetto alla competizione d’élite gli hanno impedito una carriera negli sport professionistici. Potrebbe non aver fatto soldi con il suo braccio che passa, ma oltre a ottenere recensioni entusiastiche per la sua interpretazione dell’immaginario Beamon in Any Given Sunday, alla fine ha incassato come portavoce del gioco online BetMGM.

E mentre il suo record di oltre 1000 yard è stato certamente un’impresa per i libri di storia, il suo liceo ha scelto di onorare l’eroe della loro città natale ribattezzando il centro per le arti dello spettacolo dopo di lui.