Le Iene, altra mazzata in arrivo: “Ci sentiamo presi in giro”

Dopo la puntata de “Le Iene” del 7 febbraio, si è acceso un vespaio di polemiche intorno a un monologo satirico andato in onda dopo un servizio dedicato al nomadismo digitale. Due creator hanno espresso su Instagram il loro disappunto.

Stefano Belmondo e Veronica Lenzi sono una coppia di creator digitali, fotografi e videomaker, originari di Cuneo, che da oltre tre anni vivono a bordo di un van, spostandosi in Italia e in Europa. La coppia riesce a mantenersi grazie alla produzione di contenuti sui loro viaggi, veicolati tramite i canali social.

La loro esperienza, insieme a quella di altri giovani che hanno intrapreso questo percorso di nomadismo digitale, trova la ribalta nazionale su Italia 1 a “Le Iene”, grazie al servizio confezionato da Nic Bello e mandato in onda nella puntata dello scorso 7 febbraio. Bello ha mostrato le storie di quei ragazzi che hanno scelto di vivere in “case mobili” per poter spostarsi liberamente e lavorare in qualsiasi posto.

Dopo l’approfondimento, però, dallo studio è intervenuto lo stand-up comedian Eleazaro Rossi, proponendo un monologo piuttosto infuocato, in cui se l’è presa proprio con chi ha scelto la strada del nomadismo digitale, utilizzando parole molto dure e apostrofando questi ultimi come “i figli privilegiati di una società da cui hanno preso tutto”.

“Io questi che vivono in barca e sui camper non li sopporto” ha esordito Eleazaro, per poi aggiungere: “Non puoi essere innamorato di una persona con cui condividi un water girevole in un cesso di 70 cm quadri. Prova a scappare da un marito che ti alza le mani dentro un camper. Quanti notai ci sono in quella famiglia? E chi sta pagando il loro stile di vita?”.

“Le Iene” ne combinano un’altra delle loro: la reazione è piuttosto piccata

Ovviamente, Stefano e Veronica hanno deciso di reagire all’invettiva: “Ci sentiamo profondamente delusi, incazzati e anche presi in giro. Alcuni programmi della televisione italiana sembrano voler generare e alimentare odio verso ciò che non si conosce abbastanza” hanno spiegato i due ragazzi.

“Ecco cosa succede nel 2023 quando accetti di condividere la tua esperienza di vita e lavoro in Van con la tv italiana”: così Veronica apre il video pubblicato dalla coppia sul loro profilo Instagram, keepenchanted, che riporta parte del monologo di Eleazaro.

“In prima serata su Italia 1, si è sminuito totalmente quello che di bello il servizio voleva trasmettere” le fa eco il compagno Stefano. Sotto al post, fiumi di commenti, con numerosi interventi a supporto dei due. Anche se non è mancato chi ha voluto sottolineare il carattere satirico dell’intervento del comico, stavolta “Le Iene” l’hanno combinata grossa.