Paola di Uomini e Donne commette un passo falso: svelato segreto che fa infuriare tutti

Bailamme durante l’ultima puntata di “Uomini e Donne”: Paola Ruocco si lascia scappare una rivelazione a dir poco eclatante su uno dei cavalieri e in studio e tra il pubblico scoppia il caos.

A sorpresa, l’ultima puntata di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi è stata molto più animata e “piccante” rispetto al solito. Nel corso della registrazione, infatti, è venuto a galla un pruriginoso segreto riguardante uno dei protagonisti del programma pomeridiano di Canale 5, che ha causato non poche reazioni.

Ad accendere la miccia è stata una delle dame più discusse, Paola Ruocco, la quale ha lanciato alcune bordate all’indirizzo di Alessandro Sposito, con cui ha avuto una liason in passato. Paola si è detta in un primo momento molto stupita del comportamento, a suo dire inaspettatamente timido, di Alessandro nei confronti di Gemma Galgani.

A quel punto, Paola ha aggiunto un dettaglio che ha fatto esplodere lo studio di “Uomini e Donne” e ha lasciato basito il pubblico a casa: “Non capisco come uno che si vanta di aver fatto il p*rnodivo da giovane possa imbarazzarsi e inibirsi se una donna gli prepara la tavola o la vede sensuale in passerella” ha dichiarato con nonchalance la dama.

Di fronte allo stupore di tutti, Maria in primis, Paola ha aggiunto: “No, nel senso che mi ha raccontato che ha fatto dei film abbastanza… (…) Mi ha stupito questa cosa che si imbarazza se una donna gli apparecchia la tavola. Ma come?. (…) Una persona che racconta che da giovane ha fatto determinate cose…”.

“Uomini e Donne”: Paola Ruocco fa esplodere il caos con una rivelazione “piccante” su un cavaliere

Maria ha negato che sia lei che la produzione fossero a conoscenza del dettaglio sulla giovinezza “libertina” di Alessandro. Inoltre, conscio dei rapporti tesi tra i due ex, Gianni Sperti ha rimproverato l’uscita di Paola: “La tua è una critica gratuita, dettata dall’animo ferito di una donna che si sente rifiutata e respinta dall’uomo che lei avrebbe voluto al suo fianco, dal momento che la frequentazione si è interrotta”.

Paola e il passato da “””pornodivo””” di Alessandro#UominieDonne pic.twitter.com/6Lnf8fsezE — Roberto Mallò (@robymallo) January 27, 2023

Paola, però, non ha incassato le accuse e, anzi, le ha rimandate al mittente, accusando Gianni di essere lui il vero bacchettone: “Hai fatto uno scivolone Gianni, per me sei tu che etichetti Alessandro, io non intendevo dargli del p*rnodivo in senso dispregiativo”.

La curiosità è salita alle stelle, tutti, in studio e fuori, si sono domandati se effettivamente la rivelazione di Paola su Alessandro avesse un fondo di verità. Il cavaliere, messo alle strette, ha precisato: “Ho registrato dei lavori p*rno di livello amatoriale”.