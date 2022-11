Il Paradiso delle Signore, clamorosa new entry nel cast: lo spoiler

Sì, ricordiamo che: la settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla Rai ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Per quanto riguarda il cast, non ne fa più parte Giulia Vecchio e Cristiano Caccamo, rispettivamente Anna Imbriani e Quinto Reggiani. Le bugie e la simbiosi tra la mamma della piccola Irene e Quinto, difatti, faranno saltare la mosca al naso a Salvatore Amato (Emanuel Caserio), col cameriere che dirà addio per sempre alla neo moglie. A quel punto, Imbriani e Reggiani andranno via assieme. Ma torniamo allo spoiler vociferato e poi confermato, sempre in merito al cast.