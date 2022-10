Grande Fratello Vip, altro abbandono immediato | I fan: “Brava vattene”

Una concorrente sta pensando di abbandonare il Grande Fratello Vip. La reazione dei fan è incredibile.

Il Grande Fratello Vip è cominciato solo da poche settimane, ma già ci sono stati parecchi drammi. Tra liti, sfoghi e confessioni, abbiamo già avuto il primo ritiro: l’attore Marco Bellavia ha deciso di abbandonare, non sentendosi pronto per un’esperienza simile. L’ex concorrente, infatti, ha spiegato che per lui stava diventando troppo difficile e che avrebbe avuto bisogno di più supporto da parte dei coinquilini. Quando ha capito che questo aiuto non sarebbe arrivato, ha preferito tornare a casa. Ma non è finita qua: dopo di lui, sembra che ci sarà un altro abbandono.

Il programma è arrivato alla sua settima edizione e ha sempre riscosso un grande successo. Anche per quest’anno è stato affidato ad Alfonso Signorini, non solo conduttore televisivo, ma anche giornalista esperto di cronaca rosa. Il nuovo cast proviene da diversi ambiti, dalla televisione allo sport, e sembra aver già convinto il pubblico.

I drammi, inoltre, non mancano. A un solo giorno dall’inizio, infatti, abbiamo già avuto il primo pianto: l’influencer Luca Salatino, ex star di Uomini e donne, si è sfogato a lungo, spiegando che già gli mancavano le persone più care, comprese la sua fidanzata Soraya. I due si sono conosciuti proprio grazie al date show di Maria De Filippi.

Ma chi altri vuole abbandonare adesso?

Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi se ne va?

Da una recente clip pubblicata su Instagram da mondodelreality, possiamo vedere che il clima all’interno del Grande Fratello Vip è molto teso. In particolare, Elenoire Ferruzzi sta pensando di abbandonare il reality. Si è sfogata a lungo e ha spiegato che per lei adattarsi alle regole della casa sta diventando più difficile del previsto e che non ce la fa più. Per questo, sta pensando di ritirarsi come ha fatto solo pochi giorni fa l’ex concorrente Marco Bellavia.

I fan non si sono fatti attendere e hanno espresso i propri pensieri nei commenti. C’è chi l’ha incoraggiata e c’è chi, invece, preme perché se ne vada il prima possibile. Sembrano delle reazioni davvero impossibili, dal momento che l’influencer gode di un enorme seguito sui social. Forse il comportamento che sta tenendo all’interno della casa più spiata d’Italia non sta piacendo agli spettatori? Vedremo come si evolverà la situazione prossimamente.