Emanuele Filiberto di Savoia, la malattia che lo ha colto di sorpresa: costretto all’asportazione

Il principe di Savoia, qualche tempo fa è stato colto di sorpresa da una delle peggiori notizie. Un male che si è manifestato all’improvviso nella sua vita e l’ha costretto a prendere precauzioni. Aveva inizialmente sottovalutato il problema pensando fosse una normale influenza.

Emanuele Filiberto, conosciuto come il principe erede della casa Savoia, torna nelle case degli Italiani partecipando come terzo giudice al programma Amici di Maria. Insieme a lui anche il cantante Stash che tempo prima aveva vinto proprio lo stesso programma con la band The Kolors, e Stefano de Martino, anche lui ex ballerino del programma della De Filippi. Il principe da subito ha riscosso le simpatie del pubblico e degli spettatori, facendo rivalutare forse la reputazione che la nazione aveva per la sua famiglia con questo suo tentativo di farsi una carriera nel monto dello spettacolo.

Prima di Amici ha preso parte a diversi altri programmi italiani come: Quelli che il calcio, Il Ballo delle debuttanti, il Festival di Sanremo dove ha partecipato con una sua canzone. Una persona ambiziosa che ha cercato di debuttare anche al cinema, partecipando a due commedie come Vacanze a Cortina e Lo sposalizio.

Emanuele Filiberto e la notizia che l’ha sconvolto

Recentemente però il principe dell’ultimo re d’Italia ha rivelato che ha sofferto un periodo della sua vita in cui si è trovato da un giorno all’altro in una situazione davvero difficile. Durante un’intervista ha infatti raccontato che nel 2011 ha iniziato a soffrire di un male che non avrebbe mai potuto pensare fosse qualcos’altro.

Tutto è iniziato da un brutto raffreddore che inizialmente non l’ha insospettito poiché il principe è solito fare spesso sport all’esterno: è solo grazie alla moglie che l’ha spinto a fare un controllo che ha scoperto di avere un tumore ai seni paranasali, fortunatamente benigno. Quello che è iniziato come un incubo sembrava risolto con una semplice operazione di estrazione ma non è stato così’: quattro mesi dopo l’operazione Emanuele Filiberto è tornato ad avere importanti difficoltà respiratorie e che l’hanno costretto ad essere sottoposto ad un secondo intervento.

Adesso il male sembra passato, il principe fa controlli regolari e sta bene. Ha capito il valore della prevenzione ed è diventato sostenitore della lotta contro il tumore.