La casa di Claudio Baglioni: minimalismo ed eleganza | Dove si trova

Il cantante e la sua bellissima casa a Roma: scopriamo tutto sulla sua dimora raffinata e di gran classe. Ecco tutti i dettagli.

Claudio Baglioni è forse uno dei cantanti e delle personalità dello spettacolo più amato dagli italiani. Icona della musica Italiana, apre le porte della sua casa a Roma, offrendoci uno sguardo privilegiato nella sua dimora, elegante e raffinata che, come spesso accade, rispecchia la sua personalità e il suo gusto personale per il minimalismo e la discrezione. E’ proprio questo il caso della sua abitazione: rispecchia appieno il carattere di chi la abita.

Claudio Baglioni infatti ha costruito una carriera straodrinaria culminata con la sua partecipazione ultima nel Festival di Sanremo nelle vesti di conduttore e direttore artistico per le edizioni del 2018 e 2019: reo di aver ridato prestigio al Festival che da anni languiva nelle sue ceneri, Claudio Baglioni si è riconfermato una delle icone più apprezzate sia per il suo gusto artistico sia per le sue doti canore.

Ma dove vive il cantante romano? Scopriamolo insieme con questo tour virtuale nella sua casa a Roma.

La casa di Claudio Baglioni

A Roma, città che ama tantissimo e dove trascorre la maggior parte del suo tempo con la compagna Rossella Barattolo, Claudio Baglioni ha la sua elegante e fresca dimora.

All’interno di casa sua lo stile predominante è decisamente quello moderno, con un uso sapiente del legno nei materiali che ha la funzionalità di aggiungere calore agli ambienti. La sala principale è un mix di eleganza e chic, con una parete bianca adornata da due imponenti librerie ricche di volumi. Dall’altra parte, un ampio divano e una chaise longue nera che accentuano l’aspetto contemporaneo. I pavimenti invece, sempre in legno, raffinati e accoglienti, si estendono per gli spazi, contribuendo a creare una continuità visiva e una sensazione di armonia con tutto il resto dell’ambiente.

Le pareti vetrate ampliano poi gli spazi, infondendo luce naturale nelle stanze e mettendo in risalto gli elementi chiave di design. Una delle gemme però della casa, è sicuramente il terrazzo spazioso, un luogo ideale per trascorrere momenti piacevoli con amici e familiari. Da qui, l’artista può godere di una vista mozzafiato su Roma, con il celebre “cupolone” che si erge in lontananza.

Ogni dettaglio sembra, ed è, curato attentamente, regalando agli inquilini un design volto ad accogliere chi abita la casa in uno scenario di comfort e stile senza tempo nella vivace cornice della città eterna.