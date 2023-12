La nuova fiamma di Stefania Orlando: chi è e cosa fa nella vita

Stefania Orlando, dopo la rottura con il marito, ha trovato un nuovo amore. Lo scoop lanciato dalla rivista Chi rivela l’identità dell’uomo.

Dopo 15 anni di storia d’amore, la fine, inevitabile. Stefania Orlando oggi è una nuova donna dopo aver affrontato la separazione dal marito. Stefania Orlando di recente è stata ospite delle varie vetrine televisive, pomeridiane e non, raccontando la conclusione della sua lunga storia d’amore con il marito Simone Gianlorenzi.

Una relazione iniziata nel 2008 con un lungo corteggiamento da parte di Simone, che era il chitarrista della sua band – gli Orlando Furiosi. La crisi resa pubblica dalla stessa Orlando all’uscita dalla casa del GF VIP: “Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile – aveva spiegato -. Simone è stato un angelo. E’ stato lì, ha saputo aspettare e non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma il merito è tutto di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso”. Probabilmente da lì si è fatta varco una spaccatura, mai più riuscita a ricucirsi e così, dopo una lunga e faticosa decisione, i due si sono lasciati.

Dopo la rottura, la rinascita

“Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare” dichiara Stefania in una intervista rilasciata a Novella 2000. “Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. Sentiamo che senza un uomo accanto ci manca qualcosa, è ciò che ci hanno inculcato da piccole… La storia del principe azzurro che ti salva. Certo, può succedere, ma tante volte anche senza il principe azzurro ci salviamo da sole”.

Niente di più vero. E quindi Stefania Orlando ora si appresta a ricominciare una nuova vita, imparando a stare da sola, ad amarsi ed apprezzarsi, cosa che a volte ci si dimentica di concedersi dipendenti da una relazione che non concede la giusta valorizzazione personale, sottraendo energie positive.

Di nuovo l’amore

Nonostante la rottura, la Orlando non ha mai gettato fango sul marito, salvaguardando l’importante investimento affettivo fatto da entrambi e mantenendo riservate le cause della separazione.

Oggi, la rivista Chi diretta da Alfonso Signorini, fa sapere che al fianco di Stefania c’è un nuovo amore: si tratterebbe di un imprenditore romano, come descritto dal settimanale: “Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl, che dopo la rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi, ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”.