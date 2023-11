Laura Pausini a Domenica In rivela: “Solo lei mi ha capito davvero” | Chi è il noto volto RAI

Ospite a Domenica In, Laura Pausini ha rivelato il nome dell’unica persona da cui si è sentita capita in tutta la sua carriera.

Ospite speciale della scorsa puntata di Domenica In è Laura Pausini, che si è raccontata in una lunga intervista dedicata alla sua carriera e vita privata.

La sua presenza nel salotto di Mara Venier è legata alla vittoria del Premio Persona dell’Anno ai Latin Grammy 2023, unica italiana ad averlo ricevuto dopo Gloria Estefan e Shakira, a testimonianza del grande successo che la cantante riscuote nel mondo latino.

Nel corso dell’intervista la Pausini ha raccontato tanti aspetti della sua vita privata, oltre che della sua carriera, con un riguardo particolare per suo padre, a cui deve tutto il successo che ha ottenuto per via della testardaggine con cui ha voluto contribuire al sogno della Laura bambina. Ma c’è anche un riconoscimento a Pippo Baudo: c’era lui al timone di Sanremo quando vinse con la Solitudine e c’era ancora lui nell’edizione in cui partecipò tra i Big con Strani Amori.

Un altro nome importante poi è emerso in questa fotografia della vita dell’artista, una persona da cui si è sentita particolarmente compresa.

Il premio inaspettato

E’ la stessa Laura a raccontare quanto questo riconoscimento fosse arrivato a sorpresa, visto che generalmente viene conferito a persone nate in Spagna o in America Latina.

“Quando parlo di premi ho una sensazione strana. Penso che gli italiani si siano stancati di sentire tutta questa lista di riconoscimenti e si dicano: ‘Ma ‘sta Pausini…’“, ha dichiarato la cantante con la sua proverbiale ironia e umiltà e Mara con fermezza ha subito ribattuto: “Cosa stai dicendo? Sei l’orgoglio nostro in tutto il mondo“.

Lei come Raffaella Carrà

Il successo ottenuto in America Latina e in Spagna è stato percorso soltanto dalla grande Raffaella Carrà e a tal proposito a citarla è la Pausini stessa: “Penso che solo Raffaella Carrà mi abbia potuta comprendere fino in fondo quando parlavamo del fatto che siamo entrambe come figlie, sorelle in tutto il mondo latino, perché loro ci hanno proprio adottate. Lì cantano le nostre canzoni, ma soprattutto vedi che ti vogliono bene. In trent’anni non mi hanno mai mancato di rispetto“.

L’intervista è stata una bella chiacchierata e dalla sua carriera, si è poi passati al privato, prima con l’elogio dei genitori, simbolo dell’amore e della semplicità, a cui deve tutto, e poi di suo marito Paolo Carta con cui è assieme da 18 anni: “Io penso che lui sia l’uomo che, dopo il mio babbo, mi ha amato di più, lasciandomi libera di essere chi sono. Questo è il nostro segreto. Stiamo insieme da 18 anni e… Non voglio dire cose volgari, ma se po’ fa’ [si riferisce alla sfera sessuale]“. Mara interviene: “Ancora oggi?“. Lei risponde: “È chiaro! Siamo innamorati come i primi giorni, stiamo sempre insieme”.