Leonardo di Caprio, il metodo strano per evitare il traffico londinese

L’attore di Titanic è stato visto evitare il traffico della città con un modo a dir poco insolito. Ecco perché.

Leonardo DiCaprio, l’acclamato attore di Titanic, sta vivendo letteralmente nella corsia veloce della vita, e l’ultima sua mossa a Londra sta facendo parlare di sé. The Sun può esclusivamente svelare che l’irriverente attore del Titanic ha recentemente utilizzato un veicolo diplomatico per sfrecciare per le strade di Londra, cercando di rendere i suoi spostamenti nella capitale più veloci ed efficienti.

Invece di affrontare lo stress del traffico infinito, l’uso di un veicolo di proprietà di un diplomatico consente a Leo di attraversare la città ignorando le solite regole sulla velocità che vincolano il resto di noi comuni cittadini. Sebbene tali auto siano tecnicamente ancora soggette alla legge del Regno Unito, spesso vengono trascurate dalle forze dell’ordine quando si tratta di infrazioni al codice della strada, e i conducenti sono protetti dalle persecuzioni grazie all’immunità diplomatica.

E Leonardo sembra divertirsi molto, dopo essere stato trasportato in giro su una Range Rover da £80.000 di proprietà di un diplomatico della Costa d’Avorio.

Gli amici di Leo

Una fonte ha dichiarato: “Non è un segreto che Leo abbia amici influenti, ma anche secondo i suoi standard, questa è una mossa di altissimo livello. È stato visto sfrecciare per il centro di Londra su una Range Rover blu acceso con vetri oscurati di un diplomatico della Costa d’Avorio in Africa occidentale.”

“Tutte le auto diplomatiche sono chiaramente riconoscibili attraverso le loro targhe, e molto spesso chi guida ha immunità diplomatica, quindi non sarebbe una preoccupazione eccessiva superare il limite di velocità o bruciare un semaforo di tanto in tanto. Addirittura, è stato fatto scendere e riprendere fuori dal Chiltern Firehouse, dove ama passare del tempo nella capitale.” Non è male, eh?

Nel corso degli ultimi mesi, Leo è stato avvistato in giro per Londra, tra le sue lussuose vacanze in mega yacht in Mediterraneo quest’estate. La star di Hollywood ha accumulato un impressionante numero di gite negli ultimi tre mesi, toccando 17 destinazioni in soli tre mesi. Oltre a trascorrere del tempo con il suo amico, l’attore di Spider-Man Tobey Maguire a Cannes, in Francia, ha trascorso del tempo con i suoi genitori sulla Costiera Amalfitana in Italia e si è goduto momenti su una lussuosa imbarcazione con Arabella Chi di Love Island a Ibiza.

In effetti, sembra che Leonardo DiCaprio stia vivendo la sua vita alla massima velocità, sia quando si tratta di sfrecciare per le strade di Londra su un veicolo diplomatico che quando si tratta di viaggi e avventure in giro per il mondo. Un talento eccezionale, un attore acclamato e un appassionato di viaggi senza freni: sembra che Leo stia vivendo al massimo la sua vita da superstar di Hollywood.